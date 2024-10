HWK hat im ersten Halbjahr 2024 trotz eines schwierigen Marktumfeldes, insbesondere in der Papiermaschinenindustrie, ein operativ profitables Geschäft mit einer Gesamtleistung von EUR 9,0 Mio. (-20% gegenüber Vorjahr) erzielt. Bereinigt um die Kosten des Börsengangs lag das EBITDA bei EUR 0,6 Mio. und das Nettoergebnis bei EUR 0,3 Mio. Für das Gesamtjahr wird ein EBITDA von EUR 1,4 Mio. erwartet, was im Rahmen von mwb researchs Prognosen liegt. Der Auftragseingang zeigt bereits eine Erholung nach dem zyklischen Tief der Branche, was die Wachstumserwartungen für 2025 untermauert. Mit leicht angepassten Schätzungen und einem neuen Kursziel von EUR 83,50 (alt: EUR 86,50) bestätigen die Analysten ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/HWK%201365%20SE





