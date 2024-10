Die Covestro AG verzeichnete am 04.10.2024 bedeutsame Verschiebungen in ihren Stimmrechtsanteilen. Laut Meldungen stieg der Anteil der UBS Group AG auf 3,41% der Stimmrechte, während Barclays PLC einen leichten Rückgang auf 3,05% verzeichnete. Diese Entwicklungen spiegeln die dynamische Investorenlandschaft wider und könnten das Interesse am Unternehmen weiter anfachen.

Kursreaktionen und Analysteneinschätzungen

Im XETRA-Handel zeigte sich die Covestro-Aktie relativ stabil und notierte am Nachmittag bei 58,44 EUR, was einem Anstieg von 0,4% entspricht. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 58,00 EUR, was auf eine vorsichtig optimistische Einschätzung hindeutet. Mit Blick auf die Dividendenerwartungen für das laufende Jahr gehen Experten von einer Ausschüttung in Höhe von 0,161 EUR aus, was für Anleger interessant sein könnte.

