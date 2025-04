DJ PTA-Adhoc: Nakiki SE: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Nakiki SE: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Frankfurt am Main (pta000/28.04.2025/13:35 UTC+2)

Frankfurt am Main, 28. April 2025 - Die Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300) teilt mit, dass die beschlossene Kapitalerhöhung nunmehr erfolgreich abgeschlossen wurde. Im Wege einer Barkapitalerhöhung wurde das Grundkapital des Unternehmens durch die Ausgabe von 65.208 Neuen Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Zudem wurde mit zwei Investoren vereinbart, Darlehensforderungen in Höhe von insgesamt EUR 100.000,00 im Wege einer Sachkapitalerhöhung in 100.000 Neuen Aktien zu wandeln. Gemäß -- 205 Abs. 5 AktG i. V. m. -- 33 Abs. 2 bis 5 AktG hat bei Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlage eine Prüfung durch einen Prüfer stattzufinden. Die Bestellung eines Prüfers wurde beim Amtsgericht Frankfurt am Main beantragt. Darüber hinaus wurde der Nakiki SE ein weiteres Darlehen in Höhe von EUR 50.000,00 zugesagt, welches ebenfalls in Aktien gewandelt werden soll.

Kontakt für Rückfragen: Telefon: +49 40 285 304 23-0

E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE Hanauer Landstr. 204 60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473 WKN: WNDL30 ISIN: DE000WNDL300

