FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.10.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HAMMERSON TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 295 (30) PENCE - BARCLAYS CUTS SAFESTORE TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 885 PENCE - BARCLAYS RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 175 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5850 (5815) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 405 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2210 (2245) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3000 (3050) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 285 (305) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TEAM17 TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 300 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 200 (187) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2420 (2440) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2360 (2379) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2490 (2499) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1102 (1108) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 420 (375) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 11250 (11000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 420 (370) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SSE PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2050 PENCE - JPMORGAN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 170 (143) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS SIG PRICE TARGET TO 22 (29) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS PHOENIX GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 530 (610) PENCE - UBS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2210 (2245) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

