Die Siemens-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Rückgang. Zum Börsenschluss notierte das Papier bei 178,80 Euro, was einem Minus von 1,0 Prozent entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt die langfristige Perspektive für den Technologiekonzern positiv. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 4,89 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Zudem liegt das durchschnittliche Kursziel der Experten bei 198,50 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert.

Quartalszahlen überzeugen

Im jüngsten Quartal konnte Siemens mit soliden Finanzergebnissen aufwarten. Der Gewinn je Aktie stieg deutlich auf 2,51 Euro, verglichen mit 1,61 Euro im Vorjahreszeitraum. Obwohl der Umsatz leicht rückläufig war, zeigt sich das Unternehmen resilient in einem herausfordernden Marktumfeld. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 10,54 Euro, was die positive Entwicklung des Konzerns unterstreicht.

