Die Bundesregierung soll bei der Energiewende stärker auf Biomasse setzen, fordert Bayerns Wirtschafts- und Energieministers Hubert Aiwanger. Er schließt sich damit den Forderungen mehrerer Verbände an. Laut der Pressemitteilung des bayerischen Wirtschafts- und Energieministeriums wandte sich der Aiwanger per Brief an die Bundesminister Robert Habeck (Wirtschaft), Cem Özdemir (Landwirtschaft) und Steffi Lemke (Umwelt). Konkret fordert Aiwanger, das im Erneuerbare-Energien Gesetz vorgesehene Volumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...