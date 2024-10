Die meistgehandelten Produkte: Gewecktes Interesse bei American Express!

Zum Ende der Woche hat der DAX® es geschafft im Plus zu starten. Nachdem der deutsche Leitindex die letzten vier Tage infolge mit Verlusten gestartet ist, konnte er heute Morgen diese Strähne brechen. Die Anleger scheinen noch immer verunsichert vor einer potenziellen Eskalation im Nahen Osten.

Heute stehen Call-Optionsscheine auf American Express im Blickpunkt der Anleger. Der weltweit führende Kreditkartenanbieter wird voraussichtlich seine Quartalsergebnisse, für das am 30. September beendete Quartal, am 18. Oktober präsentieren. Das Interesse der Anleger scheint dadurch geweckt und auch Analysten geben ihre Schätzungen ab.

Die Aktie von American Express steht aktuell bei knapp EUR 243 und verzeichnet damit einen beachenswerten Jahresgewinn von rund 70 Prozent. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ungefähr 175 Milliarden Euro und hält damit eine starke Position im Finanzsektor. Außerdem sind Call-Optionsscheine auf Vonovia gefragt. Das deutsche Immobilienunternehmen sichert sich neues Kapital durch Immobilienveräußerungen. Außerdem sei geplant, mit dem Investor Appollo, eine Gesellschaft zu gründen. Die Summe des frischen Kapitals soll sich dabei auf rund 1,8 Milliarden Euro belaufen. Analysten sind optimistisch gestimmt. Auch der Halbleiter- und Softwarekonzern Broadcom steht heute im Vordergrund. Die Aktie hat trotz eines leichten Rückgangs im letzten Monat eine bemerkenswerte Jahresperformance von knapp 110 Prozent erzielt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Morgan Stanley Inc. Call HD02M6 3,96 104,55 USD 61,39 USD 2,42 Open End Redcare Pharmacy N.V. Call HD706S 3,04 140,25 EUR 111,08 EUR 4,63 Open End DAX® Put HD8EGJ 4,27 19008,00 Punkte 19420,38 Punkte 44,80 Open End DAX® Call HD8EBY 1,50 19013,50 Punkte 18896,89 Punkte 132,52 Open End DAX® Put HD9DAM 1,12 19008,00 Punkte 19100,00 Punkte 172,10 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag American Express Co. Call HD8LK5 2,11 268,745 USD 270,00 USD 11,73 19.03.2025 Vonovia SE Call HC30K4 0,40 32,99 EUR 30,00 EUR 8,97 18.12.2024 DAX® Put HD79DR 0,44 19002,00 Punkte 18000,00 Punkte 437,18 15.10.2024 DAX® Put HD1GMU 0,88 19002,00 Punkte 13900,00 Punkte 210,69 18.03.2025 DAX® Put HD79E2 2,64 19002,00 Punkte 19100,00 Punkte 72,14 15.10.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Meta Platforms Inc. Long HD71XK 2,96 584,37 USD 524,63 USD 10 Open End Broadcom Inc. Long HD6FSQ 4,11 172,46 USD 128,95 USD 4 Open End Deutz AG Long HC405S 4,12 4,04 EUR 2,02 EUR 2 Open End Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR Long HD2TBN 17,83 179,485 USD 119,69 USD 3 Open End DAX® Long HC3TKM 7,98 19014,24 Punkte 17117,00 Punkte 10 Open End

