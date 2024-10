In Güstrow, etwa 30 Kilometer südlich von Rostock, ging heute eine Wasserstofftankstelle der rebus Regionalbus Rostock in Betrieb. Bis Anfang kommenden Jahres will rebus 52 Wasserstoff-Busse in seiner Flotte betreiben. Rebus will an zwei Betriebshöfen Tankstellen für seine Wasserstoff-Busse betreiben - in Güstrow und in Bad Doberan, das etwa 10 km westlich von Rostock liegt. Das Tanken an den Wasserstoff-Tankstellen soll ähnlich lange dauern wie bei Diesel "ca. 10 Minuten pro Bus", heißt es in der ...

