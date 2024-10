Mit in einem Stammgesetz gebündelten Vereinfachungen will die Bundesregierung den Geothermie-Ausbau voranbringen. Nun hat sie den offiziellen Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht. Der Entwurf für das neue Gesetz sieht vor, in einem Stammgesetz sowie spezifisch insbesondere im Wasserhaushaltgesetz (WHG) und im Bundesberggesetz (BBergG) Regelungen für die Beschleunigung der Geothermie zu treffen. Für Geothermie-Anlagen und Wärmepumpen soll ebenfalls ein "überragendes öffentliches Interesse" ...

