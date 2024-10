DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Österreich eröffnet neuen Standort in Achau

Leonding (pta/04.10.2024/14:10) - * Der neue Standort ist durch seine Nähe zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten leicht erreichbar und erweitert das Servicenetzwerk für Kunden im Osten Österreichs * Werkstatt und Shop bieten effiziente Wartung und Kundenberatung

Rosenbauer Österreich (RBÖ) hat heute feierlich seinen neuen Servicestandort mit Ausrüstungsshop in Achau eröffnet. Mit dieser Eröffnung erweitert Rosenbauer seine Kapazitäten im Großraum Wien und verbessert die Erreichbarkeit und den Service für seine Kunden im Osten Österreichs.

Als die historisch erste Vertriebs- und Servicegesellschaft im Rosenbauer-Konzern hat Rosenbauer Österreich seine Kunden bisher mit insgesamt 70 Mitarbeitenden von vier Standorten sowie von der Konzernzentrale aus betreut: der Vertriebszentrale in Asten (Oberösterreich) als größter heimischer Servicestandort sowie den Niederlassungen in Neidling (Niederösterreich), Graz (Steiermark) und Telfs (Tirol). Diese Verkaufs- und Servicestandorte sind bekannt für ihre exzellenten Werkstattleistungen. Der neue Standort verändert das Netzwerk entscheidend, da der Servicebereich aus dem Produktionswerk Neidling nach Achau übersiedelt. Ausschlaggebend für die Standortwahl waren der Wunsch, das Ausrüstungssortiment näher zu den Kunden zu bringen und den After-Sales-Bereich im Osten Österreichs mit seiner hohen Kundendichte weiter auszubauen - was der neue Shop in Achau nun ermöglicht.

"Mit der Eröffnung des neuen Standorts in Achau sind wir noch näher bei unseren Kunden im Osten von Österreich", sagt Sebastian Wolf, CEO der Rosenbauer International AG. "Der neue Standort ermöglicht es uns, bei Bedarf Reparaturen und Serviceleistungen rascher durchzuführen und den Austausch mit unseren Kunden weiter zu verstärken. "

Besonderheiten des Standorts

Der Standort in Achau wurde aufgrund seiner Lage südlich von Wien und der Nähe zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten wie der Autobahn und dem Bahnhof ausgewählt. Die hervorragende Erreichbarkeit aus strategisch wichtigen Gebieten wie dem Industrieviertel aber auch der Region Nordburgenland sind wesentliche Vorteile. Auch Kunden aus dem Süden und Südosten Österreichs profitieren von der guten Anbindung. Selbst die Slowakei ist leicht erreichbar, sodass auch Einsatzorganisationen im benachbarten Ausland leicht unterstützt werden können, falls vor Ort keine geeignete Werkstatt verfügbar ist.

Die gemietete Immobilie, die zuvor von einem internationalen Baumaschinenunternehmen genutzt wurde, entsprach in ihrer Größe den Anforderungen von Rosenbauer Österreich und wurde umfassend modernisiert. Sie bietet ausreichend Platz für den Werkstattbetrieb, Kundenfahrzeuge und einen integrierten Shop. Kunden können ihre Fahrzeuge zur Wartung bringen und gleichzeitig vor Ort Ausrüstung einkaufen, was Zeit spart und die Effizienz für Feuerwehren deutlich verbessert.

"Die Lage, Größe und Infrastruktur waren für uns wichtige Kriterien bei der Suche nach einem neuen Standort. Ich freue mich, dass wir mit diesem Objekt eine Immobilie gefunden haben, die genau unseren Anforderungen entspricht und die wir im Sinne der Nachhaltigkeit lediglich modernisieren mussten", sagt Kurt Wandaller, Head of Area Europe im Rosenbauer Konzern und Geschäftsführer der RBÖ.

