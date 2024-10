Baden-Baden - In den deutschen Album-Charts sind die vorderen drei Plätze diese Woche alle mit Neueinsteigern besetzt.



Die Rockbands Weimar ("1331", eins) und Element Of Crime ("Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin", zwei) machen das Rennen um die Spitze unter sich aus. Auf Platz drei ersteht Udo Jürgens fast genau zehn Jahre nach seinem Ableben wieder auf mit der Jubiläumsbox "Udo 90".



In den Single-Charts bleiben Linkin Park wie in der Vorwoche auf Platz eins mit "The Emptiness Machine", dahinter ebenfalls weiterhin Shirin David mit "Bauch Beine Po" auf der zwei. Oberster Neueinsteiger in den deutschen Single-Charts ist der Berliner Rapper Lacazette mit "LID".



Die offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie sollen 90 Prozent aller Musikverkäufe abdecken.

