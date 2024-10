DJ PTA-Adhoc: One Touch Football AG: Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/04.10.2024/20:00) - München, 4. Oktober 2024 - Die One Touch Football AG (nachfolgend "Gesellschaft") teilt mit, dass nach pflichtgemäßem Ermessen anzunehmen ist, dass ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft eingetreten ist. Die Gründe für diesen Verlust liegen im Wesentlichen in planmäßigen operativen Aufwendungen. Ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals löst nach § 92 Abs. 1 AktG eine gesetzliche Pflicht zur unverzüglichen Einladung der Aktionäre zu einer Hauptversammlung aus. Der Vorstand wird daher zeitnah eine Hauptversammlung einberufen und in dieser den Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals anzeigen und die Lage der Gesellschaft erörtern.

Über die One Touch Football AG

Die One Touch Football AG ist die weltweit erste gelistete Finanzierungsplattform für Fußballclubs. Ziel der One Touch Football AG ist es mit Fußballvereinen zusammen zu arbeiten, um die Leistung und die Prozesse in allen relevanten Geschäftsbereichen zu optimieren.

Weitere Informationen stehen unter https://www.one-touch-football.com/ bereit.

Kontakt

info@one-touch-football.com

Aussender: One Touch Football AG Adresse: Barer Strasse 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Jan Lehmann Tel.: +49 170 3349975 E-Mail: jan.lehmann@one-touch-football.com Website: www.one-touch-football.com

ISIN(s): DE000A289V11 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

