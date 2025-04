DJ PTA-Adhoc: One Touch Football AG: Bekanntgabe einer strategischen Kooperation

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

One Touch Football AG: Bekanntgabe einer strategischen Kooperation

München (pta000/01.04.2025/11:45 UTC+2)

Die One Touch Football AG und die NV Koninklijke Lierse Sportkring ("Lierse NV") mit Sitz in Liers, Belgien geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Zur Umsetzung dieser Partnerschaft hat One Touch Football AG 5% an der Lierse NV, die für den belgischen Fußballclub Lierse SK die Fußball-Lizenz hält, erworben.

Lierse SK ist ein Traditionsverein, ehemaliger Champions League Teilnehmer und Erstligist. Der Club spielt aktuell in der Challenger Pro League (2. Liga) und strebt mittelfristig den Aufstieg an.

Die One Touch Football AG ist eine Werte-basierte Finanzierungsplattform für Fußballclubs. Ziel der One Touch Football AG ist es mit Fußballvereinen zusammen zu arbeiten, um nachhaltig die Leistung und die Prozesse in allen relevanten Geschäftsbereichen zu optimieren.

