Die Tencent-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Zu Beginn des Handels kletterte der Kurs um 1,9 Prozent auf 55,40 Euro, wobei im Tagesverlauf sogar ein Höchststand von 55,80 Euro erreicht wurde. Dies markiert das aktuelle 52-Wochen-Hoch und deutet auf eine positive Entwicklung des Wertpapiers hin. Im Vergleich zum Jahrestief von 30,51 Euro, das am 22. Januar 2024 verzeichnet wurde, zeigt sich eine beeindruckende Erholung der Aktie.

Finanzielle Aussichten und Dividendenprognose

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 3,73 CNY pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,40 HKD darstellt. Die jüngsten Quartalsergebnisse des Unternehmens zeigten sich ebenfalls positiv, mit einem Gewinn pro Aktie von 5,52 HKD und einem Umsatz von 173,92 Milliarden HKD. Experten erwarten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 21,70 CNY je Aktie, was das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Performance von Tencent unterstreicht.

