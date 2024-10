Die Manz AG verzeichnet eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Am 4. Oktober schloss die Aktie bei 7,35 Euro und legte damit im Vergleich zum Vortag um beachtliche 8,41% zu. Diese positive Tendenz spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die einen Zuwachs von 9,53% aufweist. Trotz des jüngsten Aufschwungs liegt der Kurs jedoch weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Besonders interessant für Anleger sind die aktuellen Bewertungskennzahlen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird derzeit mit 0,25 angegeben, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) liegt bei -2,63, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit -33,50 prognostiziert wird. Diese Zahlen unterstreichen die komplexe finanzielle Situation des Unternehmens und erfordern eine genaue Analyse seitens potenzieller Investoren.

