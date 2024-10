Die EHang Holdings Aktie verzeichnete am 4. Oktober 2024 einen Anstieg von 2,05% und schloss bei 14,95 USD. Dieser Kursgewinn erfolgte trotz der anhaltenden Herausforderungen im Bereich der autonomen Luftfahrttechnologie. Das chinesische Unternehmen, bekannt für seine innovativen Passagierdrohnen, konnte in den letzten 30 Tagen ein Plus von 1,04% verbuchen. Allerdings liegt die Aktie immer noch 56,91% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was die volatilen Marktbedingungen in diesem Sektor widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von EHang Holdings zeigen ein gemischtes Bild. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 5,61 und einem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 von -314,30 steht das Unternehmen vor der Herausforderung, seine innovative Technologie in kommerzielle Erfolge umzuwandeln. Anleger sollten die Fortschritte bei der Markteinführung und regulatorischen Genehmigungen der EHang-Produkte genau beobachten.

