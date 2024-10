Die Nvidia-Aktie befindet sich in einer interessanten Phase. Trotz jüngster Kursrückgänge und Enttäuschungen bei den Quartalszahlen gibt es positive Signale für Investoren. Gerüchte über mögliche Probleme bei der neuen Chipgeneration auf Basis der Blackwell-Architektur hatten für Unruhe gesorgt. Doch CEO Jensen Huang konnte diese Bedenken in einem Interview zerstreuen und betonte, dass die entsprechenden Produkte bereits in der Serienfertigung seien.

Wettbewerbslandschaft im KI-Markt

Während Nvidia seine Position im KI-Chip-Markt festigt, verstärkt sich der Wettbewerb. Konkurrenten wie Arm Holdings und AMD gewinnen an Bedeutung, insbesondere nach positiven US-Arbeitsmarktdaten. Gleichzeitig zeigt das Interesse von Unternehmen wie Cisco an KI-Startups wie CoreWeave die wachsende Bedeutung des Sektors. Diese Entwicklungen [...]

