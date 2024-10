Die Evonik Industries AG behauptet sich weiterhin in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Der Spezialchemiekonzern konnte seinen Aktienkurs in den letzten Tagen stabil halten. Trotz globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigt sich das Unternehmen robust. Die Aktie notiert derzeit bei 21,09 EUR, was einer Steigerung von 0,43% im letzten Monat entspricht. Bemerkenswert ist auch die positive Entwicklung im Jahresvergleich mit einem Plus von 23,14%.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Evonik eine Dividende von 1,17 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer beachtlichen Dividendenrendite von 5,55% zum aktuellen Kurs. Diese attraktive Ausschüttungspolitik unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, selbst in herausfordernden Zeiten Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Evonik Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...