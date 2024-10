Die INDUS Holding AG zeigt sich in einem schwierigen Wirtschaftsumfeld robust. Der Aktienkurs des Beteiligungsunternehmens verzeichnete im Jahresvergleich einen beachtlichen Anstieg von 11,39%. Trotz eines leichten Rückgangs von 0,89% im letzten Monat notiert die Aktie aktuell bei 22,30 EUR, was 18,48% über ihrem 52-Wochen-Tief liegt. Diese positive Entwicklung spiegelt das Vertrauen der Investoren in die diversifizierte Portfoliostrategie von INDUS wider.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Besonders interessant für Investoren: INDUS plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR je Aktie auszuschütten. Bei dem aktuellen Kurs entspricht dies einer bemerkenswerten Dividendenrendite von 5,38%. Diese überdurchschnittliche Rendite unterstreicht die Attraktivität der INDUS-Aktie für ertragsorientierte Anleger in Zeiten niedriger Zinsen.

