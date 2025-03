Die New Work SE, bekannt für die Betreibung der Business-Netzwerk-Plattform Xing, konnte am vergangenen Freitag (21. März 2025) einen erfreulichen Kursanstieg von 0,37 Prozent verzeichnen. Die Aktie schloss bei einem Wert von 81,50 Euro und setzte damit ihren jüngsten positiven Trend fort. Bemerkenswert ist vor allem die starke Jahresentwicklung mit einem Zugewinn von 32,14 Prozent, was die Attraktivität des Titels im aktuellen Marktumfeld unterstreicht. Derzeit notiert die Aktie 35,83 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, liegt jedoch noch 7,98 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

Fundamentaldaten bleiben stabil

Mit einer Marktkapitalisierung von 458,1 Millionen Euro präsentiert sich New Work als solider Wert im TecDAX. Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,32 sowie das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,39 deuten auf eine angemessene Bewertung hin. Trotz eines monatlichen Kursrückgangs von 3,57 Prozent bleibt die langfristige Entwicklung des Unternehmens vielversprechend.

