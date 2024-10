Die IMMOFINANZ Group setzt ihre Wachstumsstrategie in Südosteuropa konsequent fort. Am 3. Oktober 2024 eröffnete das Unternehmen seinen 16. STOP SHOP Retail Park in Kroatien, diesmal in der Stadt Virovitica. Dieser Schritt unterstreicht die anhaltende Expansionsdynamik des österreichischen Immobilieninvestors in der Region. Die Eröffnung des neuen Einzelhandelsparks fügt sich nahtlos in die langfristige Strategie des Unternehmens ein, seine Präsenz in vielversprechenden Wachstumsmärkten auszubauen.

Aktuelle Marktstellung

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Euro zählt Immofinanz zu den bedeutenden Akteuren im europäischen Immobiliensektor. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 18,03 Euro, was einem leichten Rückgang von 0,11% zum Vortag entspricht. Trotz der jüngsten Kursschwankungen zeigt die Aktie eine positive Tendenz mit einem Anstieg von 0,28% im letzten Monat.

