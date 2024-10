Hamburg - Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli zuhause gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 0:3 verloren.



Der Aufsteiger hatte früh den ersten Gegentreffer zu verkraften, als Vasilj in der fünften Minute bei einem langen Ball überhastet aus dem Tor gelaufen kam und Burkardt mit dem Hinterkopf in den leeren Kasten treffen konnte.



Ein individueller Fehler leitete auch das zweite Gegentor der Hamburger ein: Einen vogelwilden Pass von Smith schnappte sich Amiri in der 16. Minute und leitete auf Sieb weiter, der allein vor Vasilj eiskalt blieb.



Die Kiezkicker ließen sich davon aber nicht verunsichern, sondern drängten Richtung Mainzer Tor: Eggesteins Versuch in der 24. Minute lenkte Zentner noch gerade so um den Pfosten. In der 32. Minute scheiterte wiederum Saliakas aus 15 Metern am Keeper. Zur Pause durften sich hocheffiziente Gäste also über eine komfortable Führung freuen.



In Hälfte zwei bot sich das gleiche Bild: St. Pauli betrieb den Aufwand, Mainz machte die Tore. In der 62. Minute bediente Amiri am Ende eines blitzsauberen Konters Burkardt und der Stürmer vollstreckte humorlos zum 3:0 für seine Farben.



Der dritte Gegentreffer zog den Norddeutschen endgültig den Stecker. In der 84. Minute köpfte Irvine nochmal knapp über den Kasten, mehr wollte der Blessin-Elf aber nicht gelingen.



Mit dem klaren Auswärtssieg klettert Mainz in der Tabelle vorerst auf Rang zehn, St. Pauli rutscht auf Platz 15 ab.

