Berlin - Ein Jahr nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dem jüdischen Staat und seinen Bürgern weiterhin die volle Unterstützung Deutschlands zugesagt. Die klare Botschaft an die israelischen Freunde laute: "Wir stehen an Eurer Seite", schrieb sie in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag".



Baerbock weiter: "Eure Sicherheit ist Teil unserer Staatsräson. Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Gegen die Gewalt der Hamas genauso wie gegen den Raketen-Terror des Iran und der Hisbollah." Der 7. Oktober 2023 sei für Juden eine Zäsur, nachdem es nur ein "Davor" und "Danach" gebe. Ein Tag, mit dem die Terroristen eine ganze Region an den Abgrund gebracht hätten.



"Auch für uns in Deutschland ist der 7. Oktober eine Zäsur", so die Grünen-Politikerin. Es beschäme sie, dass seitdem Juden "sich auch bei uns unsicherer fühlen, antisemitische Angriffe in unserem Land zugenommen haben, dass Männer Angst haben, mit Kippa über die Straße zu gehen und Kinder in der U-Bahn Hebräisch zu sprechen. Dass iranische Raketen gegen den Staat Israel auf deutschen Straßen gefeiert werden", so die Außenministerin. Sie versicherte: "Wir stellen uns dem entgegen. Mit der ganzen Härte des Gesetzes."

