Giganten geben den Takt vor: Warum sich der Einstieg bei Branchen-Größen wie Nvidia, Microsoft & Co. jetzt erst recht lohnt - und wie hohe Kurschancen noch drin sind. Momentan sind es die großen Topkonzerne aus den USA und China, die mit ihren tiefen Taschen in KI investieren und das Tempo bestimmen. Auftrieb für den chinesischen Internetriesen: Am 10. September wurde die Aktie von Alibaba in das sogenannte Stock-Connect-Programm aufgenommen. Dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...