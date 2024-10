Berlin - Der frühere SED-Generalsekretär und DDR-Staatsratsvorsitzende Egon Krenz zeigt sich erfreut über die jüngsten Wahlerfolge Sahra Wagenknechts und hofft auf eine Fortsetzung dieser Serie. "Da freue ich mich drüber und wünsche ihr viel Erfolg, dass sie noch viel mehr Stimmen bekommt", sagte Krenz dem "Tagesspiegel".



Krenz sieht in dem guten Abschneiden der AfD und des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) bei den drei Landtagswahlen im September im Osten einen Aufruf zu Verhandlungen über die Beendigung von Russlands Krieg gegen die Ukraine. "Das Signal, was von diesen Veranstaltungen ausgeht, lautet: Hört uns endlich zu. Wir wollen Friedenspolitik. Wir haben den Wunsch zu leben und nicht zu sterben", sagte Krenz.



Krenz lobte die Forderung der Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg, Michael Kretschmer (CDU) und Dietmar Woidke (SPD), sowie des thüringischen CDU-Chefs Mario Voigt nach stärkeren Bemühungen um eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg. "Ich finde, das ist sehr mutig, weil sie sich durchsetzen gegen eine gesellschaftliche Meinung in der CDU oder in der SPD, in der Ampel überhaupt", sagte Krenz dem "Tagesspiegel": "Und ich beglückwünsche sie dazu, dass sie so mutig sind."



Der heute 87-jährige einstige Stellvertreter, Vertraute und Nachfolger von DDR-Staatschef Erich Honecker lobte außerdem die Haltung von Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. "Ich finde, dass er eine gute Position vertritt. Ich bin in dieser Frage mit ihm einer Meinung", sagte Krenz. Krenz und Schröder kennen sich lange. Sie hatten sich unter anderem 1980 in Bonn und 1981 in Ost-Berlin getroffen. Krenz war damals Chef des kommunistischen Jugendverbands Freie Deutsche Jugend (FDJ), Schröder Vorsitzender der Jungsozialisten. Krenz bestätigte, dass die beiden Männer per Du sind. "Wir kennen uns schon aus der Jugendzeit, wie man das damals in der Jugendbewegung gemacht hat", sagte er am Samstagabend, "da gab es keine Hemmnisse in dieser Beziehung." Im Mai 2023 hatten Schröder und Krenz, neben dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla, an einem Empfang der russischen Botschaft in Berlin zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges teilgenommen.

