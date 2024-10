Die Konica Minolta Aktie zeigt sich in jüngster Zeit widerstandsfähig und verzeichnet eine positive Entwicklung. Mit einem aktuellen Kurs von 2,782 EUR (Stand: 06. Oktober 2024) konnte das Wertpapier in den letzten 30 Tagen einen beachtlichen Zuwachs von 7,02% verbuchen. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da der japanische Technologiekonzern im vergangenen Jahr mit Herausforderungen zu kämpfen hatte, was sich in einem Jahresrückgang von 4,17% widerspiegelte.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz des jüngsten Aufschwungs bleibt die Bewertung der Aktie interessant. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,21 für das laufende Jahr 2024 und einer prognostizierten Dividendenrendite von 1,01% bietet Konica Minolta potenziell attraktive Einstiegsmöglichkeiten für Anleger. Das Unternehmen plant, eine Dividende von 5,00 EUR je Aktie auszuschütten, was bei dem aktuellen Kursniveau einer beachtlichen Rendite entspricht.

Konica Minolta Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...