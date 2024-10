© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG - picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG



Auch an der Börse liegen die besten Chancen oft näher als gedacht und abseits des Mainstreams! Im wO-Heimspiel stellt die Redaktion regelmäßig spannende Anlagechancen aus der Welt der deutschen Nebenwerte vor.Schlechter hätte die Woche für den Verpackungsspezialisten Gerresheimer nicht starten können. Am Montag überraschten die Düsseldorfer mit einer Gewinnwarnung und schickten die eigene Aktie auf Talfahrt - zeitweise lag das Minus bei über 20 Prozent. Eine schwache Markterholung sowie die Überschwemmung eines Werks in den USA ließen das Management zurückrudern. "Wir hatten mit einer deutlich stärkeren Wachstumsbelebung gerechnet", musste CEO Dietmar Siemssen in einer Mitteilung am Montag …