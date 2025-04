ROUNDUP/Kreise: KKR verlässt Bieterkonsortium im Rennen um Gerresheimer

NEW YORK - Mit Blick auf eine mögliche Übernahme des Verpackungsherstellers Gerresheimer schrumpft Kreisen zufolge die Zahl möglicher Bieter immer weiter. Die Beteiligungsgesellschaft KKR habe das mit dem Branchenkollegen Warburg Pincus gebildete Konsortium verlassen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag nach Börsenschluss unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mitte März hatte die Agentur berichtet, dass andere Interessenten aus dem Rennen um den Anbieter von Pharma- und Kosmetikverpackungen ausgestiegen seien. Der Gerresheimer-Aktienkurs ging am Freitag auf Talfahrt.

ROUNDUP 2: E-Rezept treibt Wachstum von Online-Apotheke Redcare

SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist im ersten Quartal kräftig gewachsen. Dabei profitierte das Unternehmen weiter von einem starken Anstieg im Geschäft mit dem elektronischen Rezept, insbesondere in Deutschland. Insgesamt stiegen die Umsätze dabei ein klein wenig stärker, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Für das laufende Jahr zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich, seine Ziele zu erreichen.

BP-Verwaltungsratschef Lund kündigt Rücktritt an



LONDON - Der Verwaltungsratschefs des britischen Mineralölkonzerns BP, Helge Lund, hat seinen Rücktritt angekündigt. Lund werde das Unternehmen "voraussichtlich im Jahr 2026" verlassen, teilte BP mit. Nach "der grundlegenden Neuausrichtung unserer Strategie" konzentriere sich BP nun darauf, diese umzusetzen und den Unternehmenswert zu steigern, sagte Lund. Es sei der richtige Zeitpunkt, einen Nachfolger zu finden. Das genaue Datum ließ BP offen. Die Aktie verlor in London knapp zwei Prozent.

ROUNDUP 2: Unbefristete Streiks bei Berliner Verkehrsbetrieben möglich

BERLIN - Im Tarifkonflikt mit den Berliner Verkehrsbetrieben haben die Mitglieder der Gewerkschaft Verdi den Weg für unbefristete Streiks frei gemacht. In einer Urabstimmung stimmten 95,4 Prozent für diese Möglichkeit, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Gewerkschaftskreisen erfuhr. Da bis Donnerstag kommender Woche eine Schlichtung zwischen beiden Seiten läuft, ist offen, ob es tatsächlich zum dauerhaften Ausstand kommt.

Kartellamt genehmigt Panzerprojekt von Rheinmetall und Partnern

BONN/PARIS - Dem milliardenschweren deutsch-französischen Kampfpanzerprojekt MGCS steht nach Ansicht des Bundeskartellamts nichts im Weg. Die gemeinsame Entwicklung des hochmodernen Landkampfsystems durch die Firmen KNDS Deutschland (früher KMW), KNDS France (früher Nexter), Rheinmetall Landsysteme und Thales SIX sei freigegeben, teilte die Behörde mit Sitz in Bonn mit.



Weitere Meldungen



-Mercedes investiert hohen Millionenbetrag in Sindelfingen -VW investiert 580 Millionen Dollar in Argentinien

-127.000 Besucher bei Hannover Messe

-Etwas mehr Passagiere am Münchner Flughafen

-Startschuss für Bau von neuem Bahnhof am Tesla-Werk

-Kontrollen gegen 'Schattenbanken': Hawala-System im Visier -'Trump-Effekt': Noch keine USA-Flüge für Düsseldorf in Sicht -Experten widersprechen Trump: US-Autos in EU unverkäuflich -US-Zölle: Autozulieferer ZF hofft auf schnelle Einigung -Trotz Krise: Dax-Konzerne zahlen Dividenden auf Rekordniveau°

