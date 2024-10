Frankfurt am Main - Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt daheim gegen den FC Bayern München mit 3:3 unentschieden gespielt.Die Kompany-Elf riss die Spielkontrolle von Beginn an an sich und drückte die Hessen hinten rein. Bereits in der zweiten Minute hatte Olise die Riesenchance zur Führung, schoss nach Querpass von Guerreiro aber knapp links vorbei.Ein Standard brachte in der 15. Minute dann doch den Treffer für den FCB: Nach kurz ausgeführter Ecke bekam Müller die Kugel, legte in den Rückraum zu Kim und der Südkoreaner traf wuchtig unter die Latte.In der 22. Minute dann aber der überraschende Ausgleich der Hausherren: Knauff setzte mit einem Steilpass Marmoush in Szene und der bestens aufgelegte Stürmer ließ Neuer im Duell keine Chance.Die erneute Bayern-Führung hatte in der 30. Minute Müller auf dem Fuß, scheiterte aber an einer Glanzparade von Kaua Santos. Stattdessen drehte die SGE das Spiel in der 35. Minute, als Marmoush im Laufduell Upamecano vernaschte und Ekitiké seinen Querpass souverän verwertete.Nach 38. Minuten stand es dann aber schon wieder 2:2, weil Kaua Santos und Tuta den Versuch von Olise nach einer Ecke nur unzureichend klären konnten und Upamecano abstauben durfte. Zur Pause war damit wieder alles offen.Der deutsche Rekordmeister drehte kurz nach Seitenwechsel dann seinerseits die Partie: In der 53. Minute bediente Kane überlegt Olise im Rückraum und der Neuzugang traf herrlich per Schlenzer in die linke Ecke.Die Gäste blieben trotz Führung am Drücker und ließen die Toppmöller-Elf kaum zur Entfaltung kommen, verpassten aber auch einige Hochkaräter zur Entscheidung. Das rächte sich beinahe in der 84. Minute, als Dina Ebimbe eine Kristensen-Hereingabe nur haarscharf verpasste.In der vierten Minute der Nachspielzeit war es dann aber doch passiert: Ebimbe legte für den unwiderstehlichen Marmoush auf und der Angreifer ließ Neuer nach Solo wieder keine Chance.Damit aber nicht genug: In der siebten Minute der Nachspielzeit kam Müller nach Ecke zum Schuss, ließ jedoch nur den Pfosten erzittern. Kurz darauf war Schluss.Mit dem Punkt verteidigt Bayern München die Tabellenführung, Frankfurt rutscht auf Rang drei ab.