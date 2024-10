Die IGP Advantag AG, ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit Sitz in Berlin, verzeichnet weiterhin erhebliche Kursverluste. Der Aktienkurs des Unternehmens, das sich auf Planungs- und Baudienstleistungen spezialisiert hat, ist in den letzten 30 Tagen um beachtliche 60% eingebrochen. Besonders alarmierend ist der Jahresvergleich: Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten einen Wertverlust von 97% erlitten. Trotz einer leichten Erholung vom 52-Wochen-Tief bleibt der Kurs mit 0,015 EUR (Stand: 04. Oktober) weit unter seinem Höchststand.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Interessanterweise weisen einige finanzielle Kennzahlen auf eine mögliche Unterbewertung der Aktie hin. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,01 liegt deutlich unter dem Wert von 1, was in der Regel als Indikator für eine günstige Bewertung gilt. Auch das negative Kurs-Cashflow-Verhältnis von -0,12 könnte für Anleger von Interesse sein. Allerdings sollten diese Zahlen im Kontext der aktuellen Marktlage und der Unternehmensperformance betrachtet werden.

