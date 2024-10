Kupfer-Geheimtipp: Dieses brandneue Video zeigt die nächste große Chance im Rohstoffsektor auf!

Anzeige / Werbung

Zum aktuellen Zeitpunkt wird das Explorationsvolumen für Kupfer auf 50 Mio. bis 100 Mio. Tonnen geschätzt.

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

vor wenigen Tagen hat Giant Mining frisch über die Nachrichtenticker weitere Analyseergebnisse des laufenden Bohrprogramms auf Majuba Hill veröffentlich, die beeindruckend stark gewesen sind.

Giant Mining bestätigt Bohrergebnisse im Bohrloch MHB-30 in 66,4 Meter Tiefe mit 1,35 % Kupferabschnitt!

Diese Gehalte unterstreichen das mögliche Potenzial des Projekts sowie eine mögliche Ressourcenerweiterung!

Wir sind von den Ergebnissen von Bohrloch MHB-30 begeistert, die unsere Erwartungen an eine hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung deutlich übertroffen haben,

David Greenway, CEO von Giant Mining

Auch Buster Hunsaker, beratende Geologe von Giant Mining, äußerte sich diesem brandneuen Video zu den Ergebnissen.

Dabei erklärt der Geologe die Bedeutung der ergebnisse dieser wichtigen Bohrung (ab Minute 08:52), zuvor erklärt er aber einmal ausführlich die generelle Situation am Kupfermarkt (01:33), den Schlüssel zum Erfolg von Junior Explorern (03:16), stellt das Majuba Hill Projekt ausführlich vor (04:53) und berichtet von den zukünftigen Explorationsplänen (ab Minute 12:20). Knapp 21 Minuten, die sich lohnen, um sich über den Markt, das Unternehmen und die generellen Potenziale in Bild und Ton einmal genau zu informieren.

(Quelle: youtube, Kanal the deep dive.)

Die jüngsten technischen Überprüfungen haben ergeben, dass die konsistenten Silberwerte, die mit dem Kupfer in Verbindung stehen, das Potenzial haben, den Gesamtwert der Lagerstätte zu steigern.

Wenn Sie unsere Berichterstattung über Giant Mining verfolgt haben, wissen Sie das Majuba Hill ein Kupfer-Silber-Molybdän-Porphyr-Projekt, das in der Vergangenheit hochgradiges Kupfer, Silber und Zinn sowie Gold und Zink aus Untertageanlagen produzierte hat.

Nach diesen gigantischen Ergebnissen warten gespannt auf die Ergebnisse von Bohrloch MHB-31, das bis zu einer Gesamttiefe von 1.086 Fuß gebohrt wurde. Diese sollten zeitnah veröffentlicht werden

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Sie haben unsere Vorstellung zu Giant Mining bisher verpasst? Keine Sorge, hier bekommen Sie nochmal alle wichtigen Informationen, um vielleicht vom kommenden Kupferboom persönlich gewinnbringend partizipieren zu können.

Der Kupferpreis zieht nämlich wieder mächtig an und damit auch die Wahrscheinlichkeit bei historischen Minen neues Abbaupotenzial zu finden. Viele kleine Explorer haben nun wieder damit begonnen in aussichtreichen Gebieten neue Bohrungen vorzunehmen, um den Traum von der nächsten großen Kupfer-Mine zu verwirklichen. Die Aktien von Giant Mining Corp. (WKN: A409DM, ISIN: CA37452L1085) haben in den letzten Wochen bereits für Furore gesorgt und der Aktienkurs steht erneut in den Startlöchern.

Der Traum eines Anlegers ist immer bei seiner Anlage irgendwann einen Tenbagger, sprich eine Verzehnfachung seines investierten Geldes, zu erzielen. Hierfür gibt es immer unterschiedliche Situation. Bei NVIDIA mussten Anleger relativ früh auf die KI-Karte setzen und wurden dann in 2023 und 2024 mit eben dieser Verzehnfachung in den letzten Jahren belohnt.

Der Hebel für Tenbagger-Gewinne bei Rohstoffprojekten liegt nicht nur in der erfolgreichen Projektentwicklung der Unternehmen. Die steht natürlich im Zentrum. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor: die Rohstoffpreise und vor allem die Verfügbarkeit der jeweiligen Rohstoffe.

Eine solche Konstellation sehen wir derzeit eben bei Kupfer und dem noch jungen Bergbauunternehmen Giant Mining Corp. (WKN: A409DM,

ISIN: CA37452L1085). Doch diese Projekte rücken an der Börse erst ins Rampenlicht, wenn der Kupferpreis steigt und auf Höchstständen notiert. Denn derartige Projekte haben den höchsten Hebel auf steigende Kupferpreise. Schauen Sie sich nun den Langfrist-Chart von Kupfer an und Sie sehen: Der Kupferpreis befindet sich nicht nur in einem ultra-langfristigen Aufwärtstrend.

?

Industriemetalle wie Kupfer, Aluminium, Stahl, Nickel und Zink sind für die Gesundheit der Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Sie werden in wichtigen Branchen wie dem Baugewerbe, der Fertigung, der Automobilindustrie und der Hightech-Industrie in großem Umfang eingesetzt. Kupfer ist heute aus mehreren Gründen besonders wichtig.

Keine Überraschung also das der führende Rohstoffhändler Pierre Andurand erwartet, dass der Kupferpreis in den nächsten vier Jahren 40.000 Dollar pro Tonne erreichen wird.

Bis vor wenigen Tagen waren nur wenige Aktien des Unternehmens um Umlauf und haben bei ein wenig Nachfrage für mehrere hundert Prozent Kursgewinn gesorgt. Mittlerweile sind Aktien aus einer Privatplatzierung handelbar und die Kurse haben sich wieder auf ein interessantes Niveau abgesenkt. Doch der Kupferpreis zieht wieder an und könnte jetzt die nächste Kursrally auslösen.

?

Seit zwei Jahren hat Kupfer einen neuen, mittelfristigen Aufwärtstrend ausgebildet, der deutlich steiler verläuft. Kontinuierlich bildet der Kupferpreis neue Allzeithochs aus. Absolut verständlich angesichts des sinkenden Kupferangebots und des ebenso unaufhaltsamen wie massiven Nachfrageanstiegs.

Sehen wir den Fakten ins Auge: Wir sprechen nicht von steigenden Kupferpreisen in den kommenden Jahren. Wir werden explodierende Kupferpreise sehen!

Der Kupferpreis arbeitet für das Unternehmen und für die Aktionäre. Mit jedem steigenden US-Dollar an Kupferpreisen steigen die Gewinnchancen für die Aktionäre von Giant Mining. Das wird besonders für Kupfer aus den USA gelten, wofür die Börsen in den kommenden Jahren aufgrund der geopolitischen Entwicklungen eine massive Bewertungsprämie einpreisen werden.

Die Bewertungsprämie für amerikanisches Kupfer ist keine Fiktion. Sie entwickelt sich bereits! Im Mai/Juni dieses Jahres notierten die Kupferpreise an der amerikanischen Rohstoffbörse CME 300 USD bis 600 USD/Tonne höher als an der London Metal Exchange (je nach Future-Contract). Das ist erst der Anfang!

Auch der Micro Copper Future signalisiert charttechnisch einen kurz bevorstehenden Kursausbruch aus einer Seitwärtsrange der letzten Wochen. Dann könnte es relativ schnell gehen, dann dann werden Kupferprojekte, auch mit geringen Kupfergehalten wie bei Giant Mining Corp. (WKN: A409DM, ISIN: CA37452L1085), wieder hochinteressant.

?

Bei Kupfer bestehe bereits ein enormes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das sich nur noch verschärfen werde, sagte Pierre Andurand gegenüber der Financial Times.

Der Hedgefonds-Manager weiß, wovon er spricht, seine Fonds verwalten ein Vermögen von etwa 2 Milliarden Dollar und haben seit 2008 kumulierte Renditen zwischen 900 und 1300 % für seine Anleger erwirtschaftet.

Er meint weiter, dass die Produktion im Bergbau nicht mit der Entwicklung Schritt halten könne und das Unternehmen daher neue Minen in die Produktion bringen müssten.

Wir möchten Ihnen heute mit der Giant Mining Corporation (WKN A409DM) ein Unternehmen vorstellen welches nicht nur durch seinen aktuell viel zu niedrigen Wert heraussticht, sondern auch durch sein Potenzial, in Zukunft erhebliche Renditen zu erzielen.

Für Investoren sind Kupfer Explorer ein zweischneidiges Schwert: Kleine Unternehmen mit einem kleinen Portfolio an Explorationsprojekten im Frühstadium sind naturgemäß riskant. Umgekehrt besteht in diesem Stadium die Möglichkeit, zu niedrigen Bewertungen einzusteigen und Teil einer womöglich lange währenden Erfolgsgeschichte zu werden.

Liegt hier ein wahrer Kupferschatz vergraben?

Die Giant Mining Corporation (WKN A409DM) beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten. Das Unternehmen sucht in erster Linie nach Gold-, Silber-, Zinn- und Kupfervorkommen. Das Unternehmen war früher als Majuba Hill Copper Corp und besitzt das gleichnamige Majuba Hill-Projekt in Nevada, USA.

Ein mehrphasiges Bohrprogramm auf dem Projekt, das sich über die Jahre 2020, 2021 und 2022 erstreckte, wurde erfolgreich abgeschlossen und dementsprechend wurde ein NI 43-101 Technical Report 2023 eingereicht.

Gigantisches Kupfer-Explorationsziel zwischen 50 und 100 Millionen Tonnen

Die geschätzten Gehalte des Explorationsziels reichen von 0,15 % Cu bis 0,30 % Cu. Es besteht darüber hinaus das Potenzial für die Entwicklung einer höherwertigen Zone von 10 bis 20 Millionen Tonnen Material mit Gehalten zwischen 0,40 % Cu und 0,80 % Cu heißt es im NI 43-101 Technical Report von 2023.

Das Majuba Hill-Projekt

Das Majuba Hill-Projekt ist ein Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldvorkommen und liegt 113 Kilometer (70 Meilen) südwestlich von Winnemucca, Nevada, und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Der Zugang erfolgt über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada auf der US Interstate 80 und dann 23 Meilen Richtung Westen.

?

Quelle: Pressemitteilung

Ein einmaliger Traum für Geologen - Majuba von Giant Mining

In diesem Interview spricht Buster Hunsaker, technischer Berater und leitender Geologe von Giant Mining

Majuba Hill besteht aus 403 bundesstaatlichen Bergbaugebieten sowie vier privaten Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 3.916 Hektar.

Ideale Erfolgsbedingungen: Beste Minenlage und hervorragende Infrastruktur

Das ist schon mal hervorragend für Giant Mining. Doch ein anderer Faktor macht das Kupferprojekt des Unternehmers erst so richtig spannend: Majuba Hill wird an der Börse wie ein ultra-junges Explorationsprojekt bewertet. Ein sogenanntes Grassroots-Projekt, wo die Explorer außer dem Land und einigen unbestätigten geologischen Prognosen oftmals nichts vorweisen können. Doch beim Majuba Hill-Projekt ist in Wirklichkeit genau das Gegenteil der Fall!

Das Majuba Hill-Projekt befindet sich bereits im fortgeschrittenen Explorationsstadium!

Das ist die historische Investmentchance bei Giant Mining Corp. (CSE: BFG, OTC: BFGFF, ISIN: CA37452L1085) für gut informierte, weitsichtige Anleger:

Ein fortgeschrittener Kupferexplorer, der an der Börse aktuell jedoch noch völlig falsch bewertet wird und ultragünstig ist! Denn die Aktie wird bewertet wie ein Früh-Explorer mit einem Baby-Projekt. Dabei hat Giant Mining ein Kupferprojekt in den USA im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium - was Giant Mining zu einem der größten Profiteure der kommenden Förderung von Kupferprojekten in den USA macht. Der amerikanische Kupfermarkt wird durch den Nachfrageboom für Energieinfrastruktur, E-Mobilität und Klimawandel zu einer der heißesten Wachstumsstorys im neuen Rohstoff-Superzyklus.

Diese Schere zwischen der aktuell (noch) falschen Börsenwahrnehmung und den fundamentalen Fakten wird sich schließen! Und sie wird den gut informierten Anlegern fantastische Gewinnchancen bieten, wie sie sich in dieser Konstellation immer nur ganz am Anfang neuer Megatrends bieten.

Kupferprojekt wird von der Börse noch völlig unterschätzt

Das Majuba Hill-Kupferprojekt ist rund 34.000 Quadratmeter groß. Es befindet sich rund 250 km nordöstlich der Stadt Reno im Pershing County-Distrikt.

Der Pershing County-Distrikt ist ein historisches Bergbaugebiet, wodurch eine exzellente Infrastruktur gegeben ist: von Autobahnen und Straßen über eine naheliegende Stromversorgung bis zu Verarbeitungs- und Müllanlagen. Alles ist nahe liegend und bereits vorhanden.

Aufgrund des wirtschaftlichen Fokus auf dem Bergbau im Pershing County befinden sich in dem Gebiet gleich drei große regionale Minenzentren in den Kleinstädten Reno, Winnemucca und Elko. Dadurch hat Giant Mining exzellenten Zugang zu Facharbeitern, Ausrüstung, Bürogebäuden und anderer notwendiger Bergbau-Infrastruktur. Besser geht es kaum. Als Schulnote würde Giant Mining eine Eins für die extrem wichtige Infrastruktur erhalten.

Das Projekt verfügt über die nahezu perfekte Infrastruktur da alle Mineralexplorationsdienste, einschließlich Lieferungen, Analyselabors und Bohrdienstleistungsunternehmen, in Reno oder in Elko, Nevada, etwa 210 Meilen östlich des Projekts, verfügbar sind. Das nächste Versorgungszentrum ist Winnemucca, Nevada. Winnemucca bietet Nahrung, Unterkunft, Treibstoff und einige Explorationsdienste.

Damit auch zukünftig der sichere und effizienter Zugang für Explorationsbohrgeräte zu den Auffüll- und Erweiterungsbohrstellen gewährleistet ist hat das Unternehmen im letzten Monat bekannt geben das auf dem Projekt neue Straßen gebaut werden.

Der Großteil der geplanten Straßenarbeiten wurde als Teil der Kostenschätzung für die Rekultivierung durch das Ministerium für Naturschutz und natürliche Ressourcen des Staates Nevada in Zusammenarbeit mit dem Bureau of Mining Regulation and Reclamation ( "BMRR" ) genehmigt.

David Greenway, Präsident und CEO von Giant Mining Corp., erklärte:

Wir freuen uns, unsere Aktivitäten in Majuba Hill mit dem Bau dieser neuen Straße voranzutreiben. Die Beauftragung von Legarza mit diesem wichtigen Infrastrukturprojekt unterstreicht unser Engagement für einen sicheren und effizienten Zugang zu unseren Bohrstandorten. Diese Entwicklung stellt einen bedeutenden Fortschritt in unseren Explorations- und Betriebsplänen für die kommende Bohrsaison dar.

?

Quelle: Pressemitteilung

Die neuen Infrastrukturmaßnahmen in Majuba Hill stellen erhebliche betriebliche Fortschritte für das Unternehmen dar. Der Bau neuer Straßen und Bohrstellen soll bietet besseren Zugang für Explorationsaktivitäten und die Effizienz und Sicherheit der Abläufe wird so verbessert. Diese Entwicklung ist ein wichtiger Schritt in der Explorationsstrategie von Giant Mining (WKN A409DM) und könnte zu neuen Entdeckungen und einer Erhöhung der Ressourcenschätzungen führen.

Die historische Produktion lässt da so einiges vermuten…

Majuba Hill - Beindruckende historische Produktion

Majuba Hill verfügt über eine Produktionshistorie, eine Datenbank früherer Bohrungen sowie einen konzeptionellen Tagebau und ein Blockmodell.

Historische Untertageminen produzierten von Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 1950er Jahre Kupfer, Zinn und Silber.

2,8 Millionen Pfund Kupfer

184.000 Unzen Silber

5.800 Unzen Gold

21.000 Pfund Zinn

Wie aus den historischen Daten hervorgeht erstreckt sich die bekannte Oxidmineralisierung auf dem gesamten Projekt von der Oberfläche bis mindestens 1000 Fuß unter die Oberfläche.

Da die Genehmigungen für das Bohrprogramm 2024 dem Unternehmen vorliegen hat Giant Mining (WKN A409DM) vor kurzem RC-Bohrungen auf der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill angekündigt, um weitere Ziel zu identifizieren.

Giant Mining Corp. beauftragt Boart Longyear mit Durchführung von RC-Bohrungen auf der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill

Ende des letzten Monats gab Giant Mining (WKN A409DM) bekannt, dass das Unternehmen die Firma Boart Longyear Limited mit der Durchführung von Bohrungen mit Umkehrspülung (Reverse Circulation/"RC") auf der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill, beauftragt hat.

Boart Longyear wird ein Bohrprogramm durchführen, in dessen Zuge 16 Bohrlöcher über bis zu 3.901 Meter geplant sind.

Die Bohrungen werden sich auf jene Bohrziele konzentrieren, die eine Ergänzung und Erweiterung des Mineralpotenzials bei Majuba Hill in Aussicht stellen.

David Greenway, CEO von Giant Mining Corp., äußerte sich wie folgt zu dem neuen Bohrvertrag:

Die Tatsache, dass wir Boart Longyear, einen führenden Anbieter in der Bohrbranche, als Auftragnehmer für unser Projekt Majuba Hill gewinnen konnten, stellt für Giant Mining einen bedeutenden Schritt nach vorne dar. Wir freuen uns über die potenziellen Erkenntnisse und Ergebnisse, die dieses Bohrprogramm ab August liefern wird. Das Know-how und der Ruf der Firma als hoch qualifizierter Dienstleister stehen im Einklang mit unseren Zielen für Majuba Hill.

Giant Mining Corp. beauftragt Big Sky Exploration mit Diamantkernbohrungen auf Kupferlagerstätte Majuba Hill

Big Sky wird das Kernbohrprogramm übernehmen, das aus Kernbohrungen von mindestens 488 Metern im bestehenden Explorationszielgebiet bestehen soll. Der Vertrag sieht keinen maximalen Bohrbedarf vor, sodass man bei der Durchführung des Projekts flexibel ist. Außerdem erwägt das Unternehmen die Bohrung von zwei tiefen Kernbohrlöchern, von denen jedes eine Tiefe von bis zu 1.066 Metern erreichen soll.

Mit den Bohrungen soll bei Eintreffen der Bohranlage am 15. Juli 2024 begonnen werden.

Diese Bohrungen sind für die Verfeinerung des geologischen Modells von Majuba Hill von entscheidender Bedeutung und werden die Bemühungen von Giant Mining (WKN A409DM) zur Ressourcenbewertung fördern. Anhand der im Rahmen dieses Programms gewonnenen Daten sollte das Unternehmen seine Ressourcenschätzungen mit größerer Präzision aktualisieren können, was letztendlich zur Weiterentwicklung und wirtschaftlichen Bewertung des Projekts beitragen wird.

Historische Förderung und moderne Explorationsdaten bestätigen Kupfervorkommen

Die Bergbaugeschichte des Pershing County legt den Grundstein für die hoch spannende Investmentstory der Majuba Hill-Kupfermine. Denn hier wurde von 1900 bis 1950 bereits Kupfer abgebaut! Satte 2,8 Mio. Pfund Kupfer und als Nebenprodukte 184.000 Unzen Silber, 5.800 Unzen Gold und 21.000 Pfund Zinn wurden damals mit für heutige Verhältnisse einfachen Bergbautechnologien gefördert.

?

(Quelle: Giant Mining Corp.)

Das ist der Schlüsselpunkt: Anders als bei 90 % aller Explorationsprojekte haben wir beim Majuba Hill-Kupferprojekt bereits den Beweis, dass dort Kupfer (sowie Gold, Silber und Zinn) vorhanden sind. In großen Mengen und in einer geologischen Struktur, dass es selbst mit 100 Jahre alten Bergbautechniken schon erfolgreich gefördert werden konnte. Was meinen Sie, was sich bei so einem Projekt mit den modernen Technologien des 21. Jahrhunderts für Abbauerfolge eröffnen …

Doch warum wurde die alte Förderung in den 1950er-Jahren eingestellt? Die damaligen wirtschaftlichen Fakten sind der Grund für die heutige historische Investmentchance bei Giant Mining Corp. (CSE: BFG, OTC: BFGFF, ISIN: CA37452L1085): Wie die allermeisten Kupferprojekte in Nevada ist auch Majuba Hill ein Projekt mit niedrigen Kupfergehalten.

Bei den damaligen Bergbautechnologien wurde das Projekt bei niedrigen Kupferpreisen wirtschaftlich uninteressant. Die Mine wurde geschlossen und geriet in Vergessenheit. Doch das Management von Giant Mining hat seine Hausaufgaben sehr gut gemacht und die Chance in Majuba Hill vor vielen anderen Rohstoffunternehmen erkannt.

Technische Studie gemäß NI43-101 für Majuba Hill bereits vorhanden!

Jetzt kommt der Knaller: Giant Mining führte in 2020, 2021 und 2022 ein umfangreiches dreijähriges Bohrprogramm zur Exploration des Majuba Hill-Kupferprojektes durch. Im letzten Jahr wurde dann erstmals eine NI43-101-konforme Technische Studie für Majuba Hill erstellt! Das ist ein Meilenstein in der Unternehmensentwicklung von Giant Mining.

Ein Computermodell für den Kupferabbau durch eine Kupfermine auf dem Majuba Hill-Projekt analysierte die historische Minengeschichte, die geologischen Daten und die Ergebnisse der neuen Probebohrungen zwischen 2020 bis 2022. Das Modell kam zu folgendem Hammer-Ergebnis:

"Zum aktuellen Zeitpunkt wird das Explorationsvolumen für Kupfer auf 50 Mio. bis 100 Mio. Tonnen geschätzt."

(Quelle: Unabhängiger NI43-101 Technical Report durchgeführt von RESPEC Company LLC - Reno, Nevada, Erstellungsdatum: 20. Juni 2023)

?

Überraschungspotenzial für neue Kupfervorkommen mit höheren Kupfergraden

Die Kupfergehalte für die bisher explorierten Gebiete von Majuba Hill in der NI43-101-Computeranalyse liegen zwischen 0,15 % bis 0,30 % Kupfer. Diese bestätigen viele Bohrergebnisse aus dem dreijährigen Explorationsprogramm und decken sich mit den geologischen Fakten über Kupfervorkommen in Nevada. Die erwartete Recovery-Rate für das aus dem Gestein gewonnene Kupfer wird auf gute 70 % bis exzellente 90 % geschätzt.

Es kommt noch besser!

Die Technische Studie in Übereinstimmung mit NI43-101 förderte eine völlig neue Erkenntnis aus den Gesteinstiefen von Majuba Hill ans Tageslicht. Zitat aus der Technischen Studie für das Majuba Hill-Kupferprojekt:

Es besteht Potenzial für die Entwicklung einer höhergradigen Zone im Umfang zwischen 10 und 20 Millionen Tonnen Gesteinsabbau mit Gehalten zwischen 0,40 % Kupfer bis 0,80 % Kupfer …

Diese Kupfergehalte sind zwischen 3x bis sogar spektakuläre 5x so hoch wie die klassischen Kupfergehalte auf Majuba Hill. Dabei sind weite Teile des Projektes noch gar nicht vollständig exploriert. Wir haben hier also ein ultra-spannendes Überraschungspotenzial, das die Börse noch gar nicht verstanden hat.

Neues Explorationsprogramm gerade gestartet

Die Analyse der NI43-101-konformen Technischen Studie über das potenzielle Vorkommen signifikant höhergradiger Kupfervorkommen in den tieferen Gesteinsschichten von Majuba Hill eröffnet eine völlig neue Bewertungsdimension für das Unternehmen - und damit Gewinndimension für die Aktionäre.

Es ist absolut verständlich, dass diese höhergradigen Vorkommen nicht in den historischen Daten vorkommen. Vor 100 Jahren war die Bergbautechnologie einfach noch nicht so weit. Das ist exzellent für Investoren. Fördert es doch die aktuell noch völlig falsche Einschätzung der Börse über das Majuba Hill-Projekt. ?

Das Beste: Gut informierte Anleger werden nicht lange auf neue Meldungen über diese höhergradigen Kupfervorkommen und das damit verbundene sehr positive Überraschungspotenzial für die Aktie von Giant Mining Corp. (CSE: BFG, OTC: BFGFF, ISIN: CA37452L1085) warten müssen. Denn das Management von Giant Mining gab Ende Juli den Start seines brandneuen Explorationsprogramms bekannt!

Dieses Explorationsprogramm läuft jetzt gerade, während Sie diese Zeilen lesen und gerade gestern wurden erneut Informationen zum laufenden Programm veröffentlicht.

Wir sind mit den Fortschritten, die wir mit unserem Bohrprogramm bei Majuba Hill erzielen, sehr zufrieden - vor allem mit dem erfolgreichen Abschluss der Bohrung MHB-31 bis in eine Tiefe von 1.086 Fuß", so David Greenway, CEO von Giant Mining. "Der Bohrmannschaft sowie der engagierten Arbeit und dem Einsatz von Buster und seinem Geologenteam ist es zu verdanken, dass die Bohrungen äußerst zügig voranschreiten. Wir warten schon mit Spannung auf die Ergebnisse aus dem Labor von ALS Global Services, die uns tiefere Einblicke in die Lagerstätte und ihr Potenzial ermöglichen werden.

?

Kernmaterial aus dem 2. Bohrloch MHB-31 zeigt deutliche Mineralisierung auf. Quelle: Unternehmensnews vom 20.08.2024

Am Anfang der Wachstumsstory: Chance auf spektakuläre Tenbagger-Gewinne

Das führt uns zu der anderen Seite der Medaille für historische Jackpot-Aktien: Eine fantastische Gewinnchance in einem Superzyklus wird für das benötigte spektakuläre fundamentale Wachstum sorgen. Doch es bedarf einer ultra-günstigen Bewertung der Aktie zum Kaufzeitpunkt, damit sich Ihnen echte Tenbagger-Gewinne von +1.000 %, +2.000 % und mehr eröffnen.

Nehmen wir Nvidia als Beispiel. Nvidia ist ein ganz hervorragendes Unternehmen, das gewaltig vom KI-Boom profitieren wird. Aber: Bei einem Börsenwert von 3 Bio. USD wird die Nvidia-Aktie nicht mehr +3.000 % ansteigen. Anleger dürften mit dem Blue Chip im weit fortgeschrittenen Hightech-Bullenmarkt noch schöne Gewinne erzielen. Aber die Zeiten der spektakulären vierstelligen Kursgewinne - die sind vorbei. Das Unternehmen ist jetzt zu groß.

Bei Giant Mining Corp. (CSE: BFG, OTC: BFGFF, ISIN: CA37452L1085) sieht die Situation genau andersherum aus: Das Unternehmen steht jetzt ganz am Anfang seiner Wachstumsstory! Hier können Sie noch in der Frühphase einsteigen - bevor die Masse der Anleger überhaupt Wind von Giant Mining und dem kommenden Boom für amerikanisches Kupfer durch den Superzyklus Energie-Infrastruktur bekommt.

Daher glauben wir glauben, dass die Aktie von Giant Mining angesichts ihres enormen Potenzials vor einer Neubewertung steht!

Giant Mining (WKN A409DM) liegt im bergbaufreundlichen Bundesstaat Nevada und ist strategisch günstig in der Nähe wichtiger Infrastruktur wie Autobahnen, Schienen, Wasser und Strom gelegen.

Während das Unternehmen von der Exploration zur Ressourcendefinition übergeht, ist es bereit, seine vorhandenen Vermögenswerte zu nutzen und erheblichen Wert für die Aktionäre freizusetzen. Jüngste Entwicklungen und geplante Aktivitäten deuten Experten auf vielversprechendes Potenzial hin.

Angesichts der starken Bullenmarktdynamik bei Kupfer erwarten wir, dass Giant Mining (WKN A409DM) seinen Aufschwung fortsetzt.

Das Unternehmen ist mit etwas mehr als 4 Millionen US-Dollar aus jüngsten Finanzierungen gut finanziert. Die Bohrphase steht, wie Sie erfahren kurz bevor und auf Grundlage der Ergebnisse der Vergangenheit sind wir zuversichtlich, dass diese Bohrrunde hervorragende Zahlen liefern wird.

Ein paar gute News wie zuletzt und schnell steht die Aktie beim Vielfachen des heutigen Kurses.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion.

Spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie giantmining.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

?

