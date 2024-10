NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 25 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Constantin Hesse widmete sich in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison mittelgroßen deutschen Unternehmen. Nach ihren zuletzt massiven Kurskorrekturen setzt er besonders auf Nordex und Sixt. Beim Solarausrüster SMA seien alle Augen auf die Auftragslage gerichtet. Hier könnte man im Bereich Kraftwerke durchaus positiv überraschen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2024 / 16:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0DJ6J9

