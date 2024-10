InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Oct 7

Purchase of own shares

InterContinental Hotels Group PLC (NYSE:IHG)(LSE:IHG)(OTC PINK:ICHGF)

The Company announces that on 04 October 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.



Date of purchase: 04 October 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 81.5800 Highest price paid per share: £ 83.5000 Average price paid per share: £ 82.7690

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,296,182 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 04 October 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 83.5000 Lowest price paid (per ordinary share) £ 81.5800 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 82.7690

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 04/10/2024 09:41:12 BST 87 81.5800 XLON 1081782682260184 04/10/2024 09:44:26 BST 73 81.7200 XLON 1081782682260351 04/10/2024 09:44:44 BST 52 81.7200 XLON 1081782682260375 04/10/2024 09:44:44 BST 73 81.7000 XLON 1081782682260376 04/10/2024 09:56:44 BST 44 81.6600 XLON 1081782682261158 04/10/2024 09:56:44 BST 26 81.6600 XLON 1081782682261159 04/10/2024 09:58:28 BST 43 81.6000 XLON 1081782682261479 04/10/2024 10:07:10 BST 36 81.6600 XLON 1081782682262358 04/10/2024 10:07:10 BST 10 81.6600 XLON 1081782682262359 04/10/2024 10:07:28 BST 45 81.6400 XLON 1081782682262392 04/10/2024 10:07:51 BST 49 81.6200 XLON 1081782682262422 04/10/2024 10:07:58 BST 72 81.6800 XLON 1081782682262433 04/10/2024 10:17:01 BST 47 81.8000 XLON 1081782682263306 04/10/2024 10:26:03 BST 60 81.8600 XLON 1081782682263820 04/10/2024 10:26:03 BST 50 81.8400 XLON 1081782682263821 04/10/2024 10:29:36 BST 58 81.8200 XLON 1081782682264009 04/10/2024 10:29:44 BST 42 81.8000 XLON 1081782682264011 04/10/2024 10:29:44 BST 58 81.7800 XLON 1081782682264012 04/10/2024 10:29:44 BST 3 81.7800 XLON 1081782682264013 04/10/2024 10:35:35 BST 78 81.6800 XLON 1081782682264673 04/10/2024 10:45:22 BST 63 81.8800 XLON 1081782682265487 04/10/2024 10:46:30 BST 65 81.8200 XLON 1081782682265671 04/10/2024 10:53:28 BST 66 81.9200 XLON 1081782682266330 04/10/2024 11:00:27 BST 65 81.9800 XLON 1081782682266774 04/10/2024 11:08:02 BST 32 82.0200 XLON 1081782682267165 04/10/2024 11:09:43 BST 48 82.0800 XLON 1081782682267285 04/10/2024 11:09:46 BST 41 82.0600 XLON 1081782682267297 04/10/2024 11:15:33 BST 73 82.1200 XLON 1081782682267537 04/10/2024 11:19:23 BST 51 82.0600 XLON 1081782682267733 04/10/2024 11:19:23 BST 18 82.0600 XLON 1081782682267734 04/10/2024 11:28:05 BST 3 82.1400 XLON 1081782682268027 04/10/2024 11:28:58 BST 64 82.1400 XLON 1081782682268050 04/10/2024 11:35:20 BST 29 82.1000 XLON 1081782682268509 04/10/2024 11:35:20 BST 15 82.1000 XLON 1081782682268510 04/10/2024 11:36:02 BST 44 82.0800 XLON 1081782682268569 04/10/2024 11:40:20 BST 70 82.1200 XLON 1081782682268795 04/10/2024 11:49:58 BST 65 82.1000 XLON 1081782682269376 04/10/2024 11:53:51 BST 67 82.1000 XLON 1081782682269588 04/10/2024 12:00:22 BST 37 82.0800 XLON 1081782682270034 04/10/2024 12:10:00 BST 47 81.9800 XLON 1081782682270824 04/10/2024 12:18:08 BST 74 82.0000 XLON 1081782682271298 04/10/2024 12:21:42 BST 66 82.0800 XLON 1081782682271548 04/10/2024 12:31:44 BST 67 82.0200 XLON 1081782682272359 04/10/2024 12:40:26 BST 64 82.1200 XLON 1081782682272882 04/10/2024 12:47:21 BST 64 82.1600 XLON 1081782682273347 04/10/2024 12:51:05 BST 50 82.1400 XLON 1081782682273639 04/10/2024 12:51:05 BST 17 82.1400 XLON 1081782682273640 04/10/2024 12:59:11 BST 65 82.0000 XLON 1081782682274131 04/10/2024 13:14:07 BST 49 81.9400 XLON 1081782682275122 04/10/2024 13:21:03 BST 36 82.0200 XLON 1081782682275409 04/10/2024 13:21:03 BST 21 82.0200 XLON 1081782682275410 04/10/2024 13:23:52 BST 45 82.0600 XLON 1081782682275533 04/10/2024 13:26:56 BST 77 82.0600 XLON 1081782682275701 04/10/2024 13:35:07 BST 33 82.1000 XLON 1081782682276102 04/10/2024 13:35:07 BST 32 82.1000 XLON 1081782682276103 04/10/2024 13:43:10 BST 64 82.0600 XLON 1081782682276665 04/10/2024 13:53:01 BST 23 82.0400 XLON 1081782682277102 04/10/2024 13:53:01 BST 40 82.0400 XLON 1081782682277103 04/10/2024 13:59:26 BST 63 82.0800 XLON 1081782682277376 04/10/2024 14:05:17 BST 64 82.1200 XLON 1081782682277607 04/10/2024 14:13:57 BST 27 82.1800 XLON 1081782682278025 04/10/2024 14:18:06 BST 51 82.2400 XLON 1081782682278305 04/10/2024 14:21:55 BST 41 82.3000 XLON 1081782682278460 04/10/2024 14:23:02 BST 77 82.2800 XLON 1081782682278524 04/10/2024 14:28:57 BST 62 82.2400 XLON 1081782682278886 04/10/2024 14:31:00 BST 74 82.5000 XLON 1081782682279413 04/10/2024 14:32:50 BST 54 82.4400 XLON 1081782682279947 04/10/2024 14:33:13 BST 48 82.4400 XLON 1081782682280041 04/10/2024 14:34:27 BST 55 82.4600 XLON 1081782682280285 04/10/2024 14:34:35 BST 55 82.4400 XLON 1081782682280305 04/10/2024 14:35:56 BST 51 82.6400 XLON 1081782682280433 04/10/2024 14:36:40 BST 41 82.7000 XLON 1081782682280477 04/10/2024 14:37:37 BST 73 82.7200 XLON 1081782682280613 04/10/2024 14:40:00 BST 69 82.8800 XLON 1081782682281038 04/10/2024 14:44:07 BST 64 83.0400 XLON 1081782682281648 04/10/2024 14:46:09 BST 66 83.1400 XLON 1081782682281870 04/10/2024 14:49:54 BST 67 83.1000 XLON 1081782682282261 04/10/2024 14:53:59 BST 66 83.1200 XLON 1081782682282861 04/10/2024 14:57:47 BST 64 83.1200 XLON 1081782682283252 04/10/2024 15:02:50 BST 67 83.1600 XLON 1081782682283745 04/10/2024 15:07:58 BST 64 83.2800 XLON 1081782682284200 04/10/2024 15:15:08 BST 65 83.3000 XLON 1081782682284980 04/10/2024 15:19:48 BST 65 83.3000 XLON 1081782682285344 04/10/2024 15:25:05 BST 63 83.4000 XLON 1081782682285921 04/10/2024 15:29:25 BST 67 83.3600 XLON 1081782682286233 04/10/2024 15:30:53 BST 64 83.3600 XLON 1081782682286720 04/10/2024 15:32:00 BST 68 83.2400 XLON 1081782682287050 04/10/2024 15:33:00 BST 67 83.2200 XLON 1081782682287228 04/10/2024 15:34:11 BST 68 83.2000 XLON 1081782682287370 04/10/2024 15:36:25 BST 47 83.4400 XLON 1081782682287701 04/10/2024 15:36:27 BST 41 83.4200 XLON 1081782682287706 04/10/2024 15:37:16 BST 49 83.3200 XLON 1081782682287765 04/10/2024 15:38:58 BST 57 83.4000 XLON 1081782682287940 04/10/2024 15:38:58 BST 55 83.3800 XLON 1081782682287943 04/10/2024 15:40:23 BST 46 83.2800 XLON 1081782682288149 04/10/2024 15:40:23 BST 29 83.2800 XLON 1081782682288150 04/10/2024 15:43:05 BST 51 83.2800 XLON 1081782682288483 04/10/2024 15:44:42 BST 57 83.2800 XLON 1081782682288692 04/10/2024 15:45:34 BST 44 83.2800 XLON 1081782682288778 04/10/2024 15:46:22 BST 33 83.3200 XLON 1081782682288840 04/10/2024 15:47:04 BST 42 83.3400 XLON 1081782682288927 04/10/2024 15:47:48 BST 76 83.3000 XLON 1081782682289057 04/10/2024 15:50:01 BST 66 83.3600 XLON 1081782682289534 04/10/2024 15:50:41 BST 69 83.4400 XLON 1081782682289815 04/10/2024 15:53:41 BST 69 83.5000 XLON 1081782682290390 04/10/2024 15:54:58 BST 70 83.4600 XLON 1081782682290578 04/10/2024 15:57:05 BST 69 83.3800 XLON 1081782682291054 04/10/2024 15:59:20 BST 65 83.5000 XLON 1081782682291379 04/10/2024 16:01:00 BST 67 83.3600 XLON 1081782682291629 04/10/2024 16:03:13 BST 1 83.3800 XLON 1081782682292120 04/10/2024 16:03:55 BST 28 83.4400 XLON 1081782682292339 04/10/2024 16:03:55 BST 15 83.4400 XLON 1081782682292340 04/10/2024 16:04:08 BST 48 83.4200 XLON 1081782682292369 04/10/2024 16:04:41 BST 13 83.4000 XLON 1081782682292450 04/10/2024 16:04:41 BST 40 83.4000 XLON 1081782682292451 04/10/2024 16:05:35 BST 55 83.4200 XLON 1081782682292546 04/10/2024 16:06:25 BST 41 83.3800 XLON 1081782682292643 04/10/2024 16:06:43 BST 75 83.2800 XLON 1081782682292730 04/10/2024 16:07:59 BST 68 83.3400 XLON 1081782682293069 04/10/2024 16:09:12 BST 68 83.0600 XLON 1081782682293277 04/10/2024 16:12:03 BST 41 83.1600 XLON 1081782682293725 04/10/2024 16:12:04 BST 58 83.1400 XLON 1081782682293732 04/10/2024 16:13:15 BST 41 83.1800 XLON 1081782682293892 04/10/2024 16:15:02 BST 59 83.3400 XLON 1081782682294115 04/10/2024 16:16:38 BST 41 83.4400 XLON 1081782682294348 04/10/2024 16:16:38 BST 45 83.4200 XLON 1081782682294356 04/10/2024 16:16:39 BST 58 83.4000 XLON 1081782682294366 04/10/2024 16:17:36 BST 42 83.4000 XLON 1081782682294771 04/10/2024 16:18:19 BST 78 83.3600 XLON 1081782682294876 04/10/2024 16:20:01 BST 48 83.3000 XLON 1081782682295019 04/10/2024 16:20:01 BST 50 83.2800 XLON 1081782682295031 04/10/2024 16:21:13 BST 9 83.2200 XLON 1081782682295143 04/10/2024 16:21:13 BST 1 83.2200 XLON 1081782682295144 04/10/2024 16:21:13 BST 62 83.2200 XLON 1081782682295145 04/10/2024 16:23:28 BST 68 83.1400 XLON 1081782682295476 04/10/2024 16:26:02 BST 42 83.1400 XLON 1081782682295693 04/10/2024 16:27:12 BST 46 83.0600 XLON 1081782682295806 04/10/2024 16:28:21 BST 41 83.0400 XLON 1081782682296003 04/10/2024 16:29:26 BST 73 83.0600 XLON 1081782682296166 04/10/2024 16:31:14 BST 17 83.0000 XLON 1081782682296383 04/10/2024 16:31:14 BST 1 83.0000 XLON 1081782682296384 04/10/2024 16:33:45 BST 45 83.0400 XLON 1081782682296799 04/10/2024 16:33:45 BST 22 83.0200 XLON 1081782682296807 04/10/2024 16:33:45 BST 20 83.0200 XLON 1081782682296808 04/10/2024 16:33:46 BST 14 83.0000 XLON 1081782682296811 04/10/2024 16:33:46 BST 38 83.0000 XLON 1081782682296812 04/10/2024 16:35:52 BST 60 83.1000 XLON 1081782682297027 04/10/2024 16:38:07 BST 59 83.0800 XLON 1081782682297213 04/10/2024 16:40:34 BST 58 83.1000 XLON 1081782682297479 04/10/2024 16:43:12 BST 5 83.1600 XLON 1081782682297745 04/10/2024 16:45:43 BST 28 83.2000 XLON 1081782682298040 04/10/2024 16:45:43 BST 10 83.2000 XLON 1081782682298041 04/10/2024 16:45:43 BST 13 83.2000 XLON 1081782682298042 04/10/2024 16:45:43 BST 52 83.1800 XLON 1081782682298043 04/10/2024 16:47:27 BST 55 83.1800 XLON 1081782682298233 04/10/2024 16:48:18 BST 58 83.1200 XLON 1081782682298325 04/10/2024 16:50:58 BST 58 83.2000 XLON 1081782682298868 04/10/2024 16:51:44 BST 19 83.1800 XLON 1081782682299044 04/10/2024 16:51:44 BST 42 83.1800 XLON 1081782682299045 04/10/2024 16:53:54 BST 46 83.1200 XLON 1081782682299592 04/10/2024 16:55:41 BST 77 83.2400 XLON 1081782682300097 04/10/2024 16:56:21 BST 7 83.2200 XLON 1081782682300200 04/10/2024 16:56:21 BST 50 83.2200 XLON 1081782682300201 04/10/2024 16:58:03 BST 61 83.2200 XLON 1081782682300598 04/10/2024 16:58:42 BST 61 83.2200 XLON 1081782682300750 04/10/2024 17:01:07 BST 63 83.1800 XLON 1081782682301322 04/10/2024 17:02:21 BST 56 83.2200 XLON 1081782682301514 04/10/2024 17:03:04 BST 57 83.2000 XLON 1081782682301695 04/10/2024 17:05:18 BST 57 83.2000 XLON 1081782682302093 04/10/2024 17:05:38 BST 57 83.1800 XLON 1081782682302127 04/10/2024 17:05:38 BST 61 83.1600 XLON 1081782682302135 04/10/2024 17:05:59 BST 52 83.1200 XLON 1081782682302190 04/10/2024 17:07:41 BST 5 83.1200 XLON 1081782682302360 04/10/2024 17:07:41 BST 39 83.1200 XLON 1081782682302361 04/10/2024 17:08:44 BST 43 83.1200 XLON 1081782682302471 04/10/2024 17:10:23 BST 43 83.1200 XLON 1081782682302702 04/10/2024 17:10:41 BST 4 83.1000 XLON 1081782682302721 04/10/2024 17:10:41 BST 19 83.1000 XLON 1081782682302722 04/10/2024 17:10:41 BST 9 83.1000 XLON 1081782682302723 04/10/2024 17:10:41 BST 15 83.1000 XLON 1081782682302724 04/10/2024 17:12:38 BST 52 83.1000 XLON 1081782682302972 04/10/2024 17:12:58 BST 42 83.0800 XLON 1081782682303045 04/10/2024 17:13:25 BST 50 83.0600 XLON 1081782682303111 04/10/2024 17:13:57 BST 53 83.0400 XLON 1081782682303301 04/10/2024 17:14:47 BST 41 83.0800 XLON 1081782682303399 04/10/2024 17:14:58 BST 71 83.0400 XLON 1081782682303426 04/10/2024 17:15:54 BST 56 83.0200 XLON 1081782682303704 04/10/2024 17:15:54 BST 4 83.0200 XLON 1081782682303705 04/10/2024 17:17:05 BST 55 83.1000 XLON 1081782682303989 04/10/2024 17:18:09 BST 58 83.1000 XLON 1081782682304178 04/10/2024 17:20:03 BST 41 83.0600 XLON 1081782682304553 04/10/2024 17:20:17 BST 18 83.0400 XLON 1081782682304668 04/10/2024 17:20:18 BST 23 83.0400 XLON 1081782682304669 04/10/2024 17:22:15 BST 44 83.0400 XLON 1081782682305019 04/10/2024 17:22:34 BST 50 83.0200 XLON 1081782682305100 04/10/2024 17:22:39 BST 44 83.0000 XLON 1081782682305129 04/10/2024 17:24:21 BST 19 83.0600 XLON 1081782682305505 04/10/2024 17:24:21 BST 44 83.0600 XLON 1081782682305506 04/10/2024 17:25:03 BST 47 83.0400 XLON 1081782682305652 04/10/2024 17:25:03 BST 56 83.0200 XLON 1081782682305655 04/10/2024 17:25:50 BST 10 82.9600 XLON 1081782682305899 04/10/2024 17:26:06 BST 34 82.9600 XLON 1081782682305933 04/10/2024 17:27:00 BST 19 82.9600 XLON 1081782682306105 04/10/2024 17:27:00 BST 22 82.9600 XLON 1081782682306106 04/10/2024 17:27:01 BST 47 82.9400 XLON 1081782682306126 04/10/2024 17:27:36 BST 32 82.9200 XLON 1081782682306304 04/10/2024 17:27:37 BST 26 82.9200 XLON 1081782682306305 04/10/2024 17:28:58 BST 42 83.0200 XLON 1081782682306603 04/10/2024 17:29:06 BST 42 83.0000 XLON 1081782682306809 04/10/2024 17:29:25 BST 45 83.0400 XLON 1081782682307009 04/10/2024 17:29:25 BST 23 83.0600 XLON 1081782682307010 04/10/2024 17:29:25 BST 31 83.0600 XLON 1081782682307011

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

