DJ Richemont verkauft Online-Shop YNAP an Mytheresa

FRANKFURT (Dow Jones)--Richemont stößt seinen Verluste machenden Online-Luxusmodeshop Yoox Net-a-Porter (YNAP) ab. Richemont verkauft YNAP an Mytheresa und beteiligt sich mit 33 Prozent an dem Münchener Online-Shop. YNAP wird schuldenfrei und mit einem Barmittelbestand von 555 Millionen Euro übergeben. Richemont rechnet mit einer Abschreibung auf YNAP-Vermögenswerte von knapp 1,3 Milliarden Euro.

Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden. Richemont steht ein Sitz im Aufsichtsrat von Mytheresa zu. Mytheresa hat seinen Sitz in Deutschland, ist aber in New York börsennotiert.

Richemont war im Dezember damit gescheitert, Teile von YNAP an das E-Commerce-Unternehmen Farfetch im Gegenzug für eine Beteiligung abzutreten.

October 07, 2024 02:08 ET (06:08 GMT)

