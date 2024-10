EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain Gruppe veröffentlicht umfassende Bewertung der Top-15-Portfoliowerte



Advanced Blockchain Gruppe veröffentlicht umfassende Bewertung der Top-15-Portfoliowerte Berlin, 7. Oktober 2024 - Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V Ticker: ABX) gibt eine umfassende Übersicht der 15 wichtigsten Portfoliowerte ihrer Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd. zum 30. Juni 2024 bekannt: Der kumulierte Wert beläuft sich auf nahezu USD 30 Mio.



peaq und Composable machen den größten Teil des Portfolios aus und tragen zu mehr als 50 % der Gesamtbewertung der 15 größten Beteiligungen bei. Zudem hat Contango ein erhebliches Wachstum verzeichnet und ist um 115 % im Vergleich zur Bewertung in der zweiten Jahreshälfte 2023 gestiegen. Panoptic nimmt den vierten Platz ein. Die umfassende Liste der Beteiligungen sieht wie folgt aus: Composable (PICA/MANTIS): Repräsentiert etwa 24-29 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 24-29 % des Gesamtwerts. Peaq (PEAQ/KREST): Repräsentiert etwa 22-27 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 22-27 % des Gesamtwerts. Contango: Repräsentiert etwa 10-15 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 10-15 % des Gesamtwerts. Panoptic: Repräsentiert etwa 7-12 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 7-12 % des Gesamtwerts. Polymer: Repräsentiert etwa 6-11 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 6-11 % des Gesamtwerts. Light Protocol: Repräsentiert etwa 4-9 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 4-9 % des Gesamtwerts. Permanent Ventures: Repräsentiert etwa 3-8 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 3-8 % des Gesamtwerts. Delv (vormals Element Finance): Repräsentiert etwa 3-8 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 3-8 % des Gesamtwerts. Neon EVM: Repräsentiert etwa 2-7 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 2-7 % des Gesamtwerts. Talisman: Repräsentiert etwa 2-7 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 2-7 % des Gesamtwerts. zCloak: Repräsentiert etwa 2-7 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 2-7 % des Gesamtwerts. Pendulum: Repräsentiert etwa 1-6 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 1-6 % des Gesamtwerts. Laconic: Repräsentiert etwa 1-6 % des Gesamtwerts (basierend auf Nominalwert).

Repräsentiert etwa 1-6 % des Gesamtwerts (basierend auf Nominalwert). Mero/TLX: Repräsentiert etwa 0-5 % des Gesamtwerts.

Repräsentiert etwa 0-5 % des Gesamtwerts. Celestia: Repräsentiert etwa 0-5 % des Gesamtwerts. Die Bewertung der Top-15-Portfoliowerte beinhaltet nicht die direkte Eigenkapitalbeteiligung an EoT Labs, das geistige Eigentum von FinPro sowie weitere vom Konzern gehaltene Vermögenswerte. Über den derzeitigen Umfang der 15 wichtigsten Vermögenswerte hinaus arbeitet der Vorstand an einer umfassenderen Übersicht der gesamten Vermögenswerte (Token-Positionen, Beteiligungen, geistiges Eigentum (Software), die vom Konzern gehalten werden). Hatem Elsayed, COO der Advanced Blockchain AG, kommentiert: "Das aktive Portfoliomanagement ist einer unserer zentralen Schwerpunkte, bei dem wir nicht nur Synergien zwischen unseren Portfoliounternehmen identifizieren und weitere Frühphaseninvestitionsmöglichkeiten nutzen, um den Gesamtwert des Portfolios zu steigern, sondern auch einige weniger fortgeschrittene Beteiligungen rechtzeitig veräußern wollen, um mögliche Wertverluste zu vermeiden und von der Wertsteigerung seit der ursprünglichen Investition zu profitieren. Die Anlagestrategie von Advanced Blockchain bleibt solide, wie das gesunde Wachstum unserer Beteiligungen in den letzten Jahren zeigt." Die Bewertungsmethodik von AVS Valuation umfasst mehrere Schlüsselkomponenten bei der Bewertung einzelner Vermögenswerte. Dazu gehören der Basispreis pro Token oder Eigenkapital bestehender Rechtsinstrumente (wie SAFT - Simple Agreement for Future Tokens und SAFE - Simple Agreement for Future Equity), die Performance des jeweiligen Sektors im Vergleich zu Wettbewerbern, fundamentale Analysen, technologische Entwicklungen sowie Total Value Locked (TVL) und Marktwert, falls zutreffend. Rüdiger Andreas Günther, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Advanced Blockchain AG, erklärt: "Die Bereitstellung eines detaillierten Überblicks über unsere wichtigsten Beteiligungen war ein zentraler Fokus des Managementteams, angetrieben von der steigenden Nachfrage unserer Investoren nach größerer Transparenz und Sichtbarkeit der Performance der einzelnen Portfoliounternehmen. Ich bin zuversichtlich, dass viele unserer Portfoliounternehmen weiterhin die Grenzen der Innovation verschieben und der Blockchain-Industrie erheblichen Wert liefern werden." Entwicklung des Gesamtmarktes:

Die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen lag im ersten Halbjahr 2024 durchschnittlich bei 2,4 Billionen USD und verzeichnete damit einen Anstieg von 69 % im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2023. Der Bitcoin-Preis ist seit dem letzten Jahr drastisch gestiegen, was zu einer Zunahme der Marktkapitalisierung um 121 % führte. Ethereum verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Höchststand des Total Value Locked (TVL) von 155 Milliarden USD, der fast an das historische Hoch von 182 Milliarden USD im Jahr 2021 heranreicht und einen starken Liquiditätszufluss in die Kryptoindustrie zeigt. Das vierte Quartal 2024 und das erste Quartal 2025 markieren ein wichtiges Kapitel im Bullenmarkt. Da Schlüsselprojekte, einschließlich des Portfoliounternehmens peaq, sich auf ihre Mainnet- und Token-Einführungen vorbereiten, wird der Markt voraussichtlich eine weitere verstärkte Aktivität institutioneller Investoren erleben, was den Schwung und das Wertwachstum weiter antreiben wird. Mehrere Schlüsselbranchen, wie DePIN, Bitcoin Layer 2, Real World Assets (RWA), und KI, zeigen bemerkenswertes Wachstum. Im letzten Jahr erreichte der DePIN-Sektor 20 Milliarden USD und soll laut Messari bis 2028 3,5 Billionen USD erreichen. Um die vollständige Liste der Portfoliowerte einzusehen, besuchen Sie bitte: https://www.advancedblockchain.com/portfolio . Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .

