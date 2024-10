Zum Start in die neue Handelswoche verzeichnet die Aktie des Pharma-Unternehmens Pfizer an deutschen Handelsplätzen klare Kursgewinne. Zur Stunde gewinnt der Titel auf der Handelsplattform Tradegate knapp drei Prozent auf 26,98 Euro. Denn ein aktivistischer Investor erhöht den Druck auf das Pfizer-Management.Laut dem stets gut informierten Wall Street Journal (WSJ) habe sich der amerikanische Hedgefonds Starboard Value mit rund einer Milliarde Dollar an Pfizer beteiligt und wolle, dass der US-Pharma-Riese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...