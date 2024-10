© Foto: Breuel-Bild/dpa



Miese Laune bei Evotec-Anlegern. Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Evotec-Aktie zu Wochenbeginn drastisch gekürzt. Die Aktie fällt.Jefferies hat die Einstufung für Evotec-Titel von "Kaufen" auf "Halten" herabgesetzt und das Kursziel drastisch von 16 Euro auf 6,80 Euro reduziert. In seiner jüngsten Analyse vom Montag erklärte Analyst Benjamin Jackson, dass die strategische Neuausrichtung des Wirkstoffherstellers Zeit erfordern werde. Er wies darauf hin, dass Evotec sich in einem von Herausforderungen geprägten Umfeld bewegt und es ungewiss bleibt, wann sich die Marktsituation tatsächlich verbessern werde. Die Aktie notiert am Montag mit roten Vorzeichen bei 6,00 Euro. Die …