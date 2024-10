Ein neuer Bericht des Fraunhofer ISE zeigt, dass Photovoltaik-Anlagen in Deutschland derzeit zwischen 700 und 2. 000 Euro pro Kilowatt kosten. Aus der Studie geht auch hervor, dass sich die Stromgestehungskosten von Photovoltaik plus Speicher zwischen 6 und 22,5 Cent pro Kilowattstunde bewegen. Die Stromgestehungskosten der Photovoltaik liegen in Deutschland zwischen 4,1 und 14,4 Cent pro Kilowattstunde. Das geht aus einer neuen Analyse der Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE hervor. Das bedeutet, dass die Solarenergie die billigste Stromquelle des Landes ist, gefolgt von der Windenergie, ...

