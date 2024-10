EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Der Aufsichtsrat der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (fortan "Gesellschaft") schlägt in Vorbereitung der Hauptversammlung am 25. November 2024 vor, Veränderungen in seiner Zusammensetzung vorzunehmen.



Herr Christian Kullmann (seit 23. Mai 2007 Mitglied im Aufsichtsrat und seit dem 25. September 2021 Vorsitzender des Aufsichtsrates) sowie Herr Bodo Löttgen (Mitglied im Aufsichtsrat seit 25. November 2019) haben sich entschieden, zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am 25. November 2024 - mit dem turnusgemäßen Ende der jeweiligen Amtsdauer ihrer Bestellung - aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden und nicht erneut für eine Wahl zu kandidieren.



Als Nachfolgekandidaten wurden daher Herr Christian Schmid und Herr Michael Zorc benannt.



Alle weiteren bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates, d.h. Frau Judith Dommermuth, Frau Silke Seidel sowie die Herren Matthias Bäumer, Bernd Geske, Dr. Reinhold Lunow, Ulrich Leitermann sowie Prof. Dr. Bernhard Pellens kandidieren erneut und stellen sich am 25. November 2024 zur Wiederwahl.



Lebensläufe aller Kandidat*innen können unter https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2024 eingesehen werden.



Der neu gewählte Aufsichtsrat wird im unmittelbaren Anschluss der ordentlichen Hauptversammlung am 25. November 2024 in einer konstituierenden Sitzung zur Frage des Vorsitzes und Stellvertretung im Aufsichtsrat sowie zur Frage seiner künftigen Mitglieder im Prüfungsausschuss beraten und entsprechende Beschlüsse herbeiführen, entsprechend wird der Prüfungsausschuss zur Frage des Vorsitzes und Stellvertretung verfahren.





Dortmund, den 07. Oktober 2024



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations



