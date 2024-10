Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute bekannt, dass Thomas Pache zum Leiter der neu eingeführten PI- und Cyber-Versicherungslinien in der DACH-Region und Kim Schumacher zum Senior Property Underwriter ernannt wurde. Darüber hinaus hat die Organisation ein Büro in Hamburg eröffnet, um näher an ihren Maklerpartnern und Kunden zu sein sowohl Thomas Pache als auch Kim Schumacher werden im neuen Hamburger Büro tätig sein.

"Ich freue mich darauf, das Fachwissen und die Lösungen, die BHSI in die DACH-Region einbringt, weiter auszubauen, während wir sowohl unsere Produktlinien als auch unsere lokale Präsenz erweitern", sagte Andreas Krause, Head of DACH. "Die Stärke unserer Marke, unsere Bilanz und unsere Mitarbeiter sowie unsere Philosophie CLAIMS IS OUR PRODUCT passen hervorragend zum lokalen Markt."

Thomas Pache kommt mit mehr als drei Jahrzehnten Branchenerfahrung zu BHSI. In seiner neu geschaffenen Position wird er sich darauf konzentrieren, Kunden umfassende PR- und Cyber-Lösungen anzubieten, wobei der Schwerpunkt auf den Segmenten Informationstechnologie und Softwareindustrie liegt. Er ist erreichbar unter thomas.pache@bhspecialty.com

Kim Schumacher, die sich auf das Wachstum des Sachgeschäft von BHSI für den Mittelstand in Deutschland konzentrieren wird, bringt fast 20 Jahre Branchenerfahrung mit. Zuletzt war sie Sachversicherungs-Underwriterin bei einem anderen großen Versicherer und zu Beginn ihrer Karriere Versicherungsmaklerin. Sie ist erreichbar unter kim.schumacher@bhspecialty.com.

BHSI bietet in Deutschland und der gesamten DACH-Region Lösungen für Sach-, Unfall- und Executive Professional Lines an.

In Europa firmiert Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) unter Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) und Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHEI ist ein in Irland ansässiges Unternehmen mit der Registrierungsnummer 636883 und dem eingetragenen Firmensitz in 2nd Floor, 7 Grand Canal Street Lower, Dublin D02 KW81. Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) ist ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen mit beschränkter Haftung, Registrierungsnummer 3230337 und eingetragenem Sitz in 8 Fenchurch Place, 4th Floor, London EC3M 4AJ, Vereinigtes Königreich. BHEI und BHIIL sind Unternehmen der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einer Gesellschaft mit Sitz in Nebraska, USA, die gewerbliche Sachversicherungen, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen für Angehörige der Heilberufe, Haftpflichtversicherungen für leitende Angestellte und Angehörige der Heilberufe, Transaktionsversicherungen, Kautionsversicherungen, Transportversicherungen, Reiseversicherungen, Programmversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen, Versicherungen für Hausbesitzer und multinationale Versicherungen anbietet. BHSIC, BHIIL und BHEI sind Tochtergesellschaften von Berkshire Hathaways National Indemnity Group of Insurance Companies, deren Finanzkraft von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wird. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, Mailand, München, Paris, Perth, Singapur, Stockholm, Sydney, Toronto und Zürich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241003426080/de/

Contacts:

PRESSE

JoAnn Lee +1 617.936.2937