Der klimaneutrale Treibstoff soll Dampfschiffe auf dem Vierwaldstätter See antreiben. Synhelion will ihn mithilfe von Solarwärme in Spanien herstellen. Als Ausgangsstoffe dienen Wasser und Kohlendioxid. Seit mehr als 100 Jahren schippern die Dampfschiffe der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) Touristen über das landschaftlich spektakuläre Gewässer in den Schweizer Alpen. Künftig geschieht das zumindest beim historisches Schiff Gallia klimaneutral: Das Unternehmen hat mit dem Schweizer Unternehmen Synhelion einen Abnahmevertrag über jährlich knapp 100 Tonnen Solartreibstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...