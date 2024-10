Essen (ots) -Die eigenen vier Wände immer wieder zu putzen, kostet Zeit, Kraft und oft auch Nerven. Zum Glück stehen heute hilfreiche Assistenten bereit, die auf Wunsch einen Teil der Aufgaben übernehmen - Reinigungsroboter. Medion aktualisiert in diesem Zusammenhang sein erfolgreiches Angebot und stellt vier neue Modelle vor.Der MEDION X41 SW sorgt als Nachfolger des beliebten und als "sehr gut" getesteten Medion X40 SW in jedem Zuhause mit präziser Lasernavigation für strahlende Sauberkeit und überzeugt durch erstklassigen Komfort. Unabhängig vom Untergrund und der Verschmutzung saugt und wischt der 2-in-1-Roboter in einem Durchgang. Aufgrund seiner kompakten Größe passt der Roboter unter viele Möbel. Gesteuert wird er bequem und flexibel über eine Fernbedienung, eine App, Alexa oder Google Home. Die App für Android und iOS umfasst eine Reihe von Funktionen für das Reinigungsmanagement. Nutzer:innen können zum Beispiel für jeden Raum einen individuellen Reinigungsplan erstellen und die Wassermenge für den Wischmodus je nach Anlass und Bodenbelag dosieren. Hinzu kommen weitere Funktionen, um den Roboter genau an eine bestimmte Stelle zu beordern und sogenannte No-Go-Zonen zu definieren. Wichtige Informationen, wie etwa der Akkustand, teilt der Roboter verbal mit. Auf diese Weise erhalten Nutzer:innen auch eine Benachrichtigung, wenn er neues Wasser benötigt.Beim baugleichen MEDION X41 SW+ gehört zum Lieferumfang noch die MEDION Absaugstation X41. Nach jeder Reinigung entleert die Absaugstation automatisch den Staubehälter des Roboters. Sie selbst fasst bis zu zwei Liter Staub, weshalb der Roboter tagelang komplett eigenständig arbeiten kann. Das sorgt für mehr Komfort und Effizienz und minimiert im Sinne der Hygiene den Kontakt mit Schmutz. Bei Bedarf ist die Absaugstation auch separat erhältlich.Der MEDION S35 reinigt mit System: Mithilfe seiner Gyro-Navigation saugt der Roboter den Boden effizient und lückenlos in S-Linien. Er erkennt zudem Teppiche und erhöht in dem Fall automatisch die Saugleistung. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten reinigt der Roboter in einem Durchgang große Flächen. Die Steuerung erfolgt über eine Fernbedienung, eine App oder Sprachbefehle. In der App können Nutzer:innen neben der S-Linien-Fahrt auch ein klassisches Reinigungsprogramm wählen.Dank seiner 2-in-1-Funktion punktet der MEDION E35 SW mit Effizienz. Durch sie kann der Roboter gleichzeitig saugen und wischen. In der Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten fährt er dabei mithilfe der Gyro-Navigation in S-Linien systematisch große Flächen ab. Durch seine geringe Bauhöhe von nur 70 Millimetern erreicht der Roboter im Einsatz fast jede Stelle. Die mitgelieferte Fernbedienung bietet Nutzer:innen volle Kontrolle über den Roboter. Mit dem MEDION E35 ist außerdem eine Version ohne Wischfunktion und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten erhältlich.VerfügbarkeitAlle neuen Modelle stehen ab sofort im Onlineshop von MEDION zur Verfügung. Der MEDION X41 SW ist zum Preis von 249,95 Euro erhältlich, der MEDION X41 SW+ zum Preis von 329,95 Euro, die MEDION Absaugstation X41 zum Preis von 119,95 Euro, der MEDION S35 zum Preis von 149,95 Euro, der MEDION E35 SW zum Preis von 119,95 Euro und der MEDION E35 zum Preis von 99,95 Euro.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2024 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5880271