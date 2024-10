Die Friedrich Vorwerk Gruppe SE ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Energietransport- und Umwandlungsinfrastruktur für die Gas-, Strom- und Wasserstoffmärkte. Die Tätigkeit des Unternehmens gliedert sich in vier Bereiche: Engineering, Energienetze, Energieumwandlung und Service & Betrieb. Am 17. Oktober um 11:00 Uhr veranstaltet mwb research einen Online-Roundtable mit Tim Hameister, CFO der Friedrich Vorwerk Group SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-10-17-11-00/VH2-GR zur Verfügung gestellt.





© 2024 AlsterResearch