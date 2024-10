ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 15,60 auf 17,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jarrod Castle schaute in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick zu Fluggesellschaften und Flughafenbetreibern auf das Jahr 2025. Es gebe gute Gründe dafür, dass die Rally im Sektor noch etwas Luft nach oben hat, wenn die Geopolitik mitspielt. Beim Billigflieger Ryanair berücksichtigte er jüngste Ölpreisentwicklungen in Aktienrückkäufe in seinen Schätzungen. Außerdem verschob er den Bewertungszeitraum in die Zukunft./tih/ag



