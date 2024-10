Smartbroker+, der Online-Broker der wallstreet:online AG, erweitert sein Angebot um den Handel mit Kryptowährungen. Ab sofort können Kunden ihr Depot um ein Krypto-Wallet ergänzen und in 25 digitale Währungen wie Bitcoin, Ether und Solana investieren. Mit einem Spread von nur 0,9 Prozent positioniert sich Smartbroker+ als einer der kostengünstigsten Anbieter am deutschen Markt. Die Verwahrung der Coins erfolgt in Deutschland durch den Partner Tangany, was ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet.

Transparenz und Kosteneffizienz im Fokus

Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, betont die Bedeutung von Kostentransparenz im Kryptohandel. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, die mit kostenlosem Handel werben, aber hohe Spreads verbergen, setzt Smartbroker+ auf vollständige Offenlegung aller Gebühren.

