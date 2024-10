Die Siemens-Aktie verzeichnete am Montag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Trotz des kurzfristigen Kursrückgangs bleibt das Papier jedoch in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 188,88 EUR, das Mitte Mai erreicht wurde. Analysten zeigen sich weiterhin optimistisch und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 198,50 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Parallel dazu setzt Siemens sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 110.915 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von etwa 180 EUR erworben. Seit Beginn des Programms im Februar 2024 hat das Unternehmen bereits über 6,4 Millionen Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahme könnte das Vertrauen der Investoren stärken und möglicherweise den Aktienkurs in Zukunft positiv beeinflussen.

Siemens Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...