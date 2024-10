BOCA RATON, Florida, USA - (7. Oktober 2024) / IRW-Press / Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) ("Atlas Lithium" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Lithiumexploration und -erschließung, berichtet über die Entdeckung von spodumenreichen Pegmatiten im Gebiet des Projekts Salinas rund 60 Meilen nördlich seines Vorzeigeprojekts Neves, wo die erste Lithiumkonzentratproduktion des Unternehmens stattfinden soll. Atlas Lithiums Projekt Salinas umfasst 388 Hektar (rund 959 Acres) und liegt nur 5 Meilen östlich des Projekts Colina von Latin Resources, einer wichtigen Lithiumlagerstätte. Es wird darauf hingewiesen, dass im August 2024 Pilbara Minerals Ltd., ein wichtiger Lithiumproduzent, bekannt gab, dass er eine verbindliche Vereinbarung über den Kauf des Lithiumexplorationsunternehmens Latin Resources Ltd. für rund 370 Mio. USD eingegangen ist.

Das Unternehmen sieht sein Projekt Salinas als vielversprechendes lithiumführendes Gebiet an, in dem jetzt spodumenreiche Pegmatite ("SRPs") identifiziert und kartiert wurden. Atlas Lithiums technisches Team führte außerdem geologische bodengeochemische Untersuchungen und geologische LIDAR-Kartierung mit guten Ergebnissen durch und führt nun vor Beginn des Bohrprogramms weitere geologische und geophysikalische Untersuchungen durch. Anhand der attraktiven beobachteten Daten und der aktuellen Marktdynamiken zeigte sich das Projektgebiet Salinas als Spitzenkandidat für Atlas Lithiums künftige Wachstumspläne. Die oberste Priorität des Unternehmens liegt weiterhin darauf, sein Projekt Neves zur Produktion zu bringen. Wie zuvor berichtet, ist das Projekt Neves in der letzten Phase der Betriebsgenehmigung für seine Verarbeitungsanlage als auch eine seiner Lithiumlagerstätten.

Atlas Lithium ist der Ansicht, dass es strategisch positioniert ist, um davon zu profitieren, dass es auf zwei wichtigen, aber auch sehr unterschiedlichen Spodumengebieten in Brasiliens Lithium Valley vertreten ist. In der südlichen Region bietet das unternehmenseigene Projekt Neves Zugang zu qualitativ hochwertigem, großkristallinem Spodumen, der im Tagebau abgebaut und zu Lithiumkonzentrat verarbeitet werden kann, was eine wichtige Komponente der weltweiten Lieferkette für Batterien für E-Fahrzeuge ist. Diese Lagerstätte soll die Quelle der ersten Produktion und Umsatzgenerierung von Atlas Lithium sein. Wie heute bekannt gegeben wurde, plant Atlas Lithium, im nördlichen Teil des Lithium Valley aktiv an der Erschließung des Lithiumdistrikts rund um die Gemeinde Salinas teilzunehmen, was durch die kürzlich angekündigte Übernahme von Pilbara weiter vorangetrieben wird.

Über Atlas Lithium Corporation

https://www.atlas-lithium.com (NASDAQ: ATLX) richtet sein Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Hartgestein-Lithiumprojekts im Bundesstaat Minas Gerais. Darüber hinaus besitzt Atlas Lithium eine 100-%-Eigentümerschaft an Mineralrechten für andere Batterie- und kritische Metalle wie Nickel, Seltene Erden, Titan, Graphit und Kupfer. Das Unternehmen besitzt auch Aktienbeteiligungen an Apollo Resources Corp. (Privatunternehmen; Eisen) und Jupiter Gold Corp. (OTCQB: JUPGF) (Gold und Quarzit).

"Safe Harbor"-Zertifizierung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen von Atlas Lithium und seinen Tochtergesellschaften und unterliegen inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem solche, die sich auf das Wachstum von Märkten und Industriesegmenten sowie auf die Nachfrage und Akzeptanz neuer und bestehender Produkte beziehen; Prognosen zu Produktion, Reserven, Umsatz, Gewinn, Einnahmen, Gewinnspannen oder anderen finanziellen Posten; Aussagen zu den Plänen, Strategien und Zielen des Managements für zukünftige Operationen; Aussagen zu zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen oder Leistungen; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Brasilien sowie alle Annahmen, Erwartungen, Vorhersagen, Absichten oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Unter anderem können die folgenden Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen: Ergebnisse der laufenden geotechnischen Analyse von Projekten; Geschäftsbedingungen in Brasilien; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, geopolitische Ereignisse und regulatorische Änderungen; Verfügbarkeit von Kapital; die Fähigkeit von Atlas Lithium, seine Wettbewerbsposition aufrechtzuerhalten; manipulative Versuche von Leerverkäufern, unseren Aktienkurs zu drücken; und die Abhängigkeit von der Unternehmensleitung.

Weitere Risiken im Zusammenhang mit dem Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften werden im Abschnitt "Risk Factors" auf Formblatt 10-K, das das Unternehmen am 27. März 2024 bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht hat, ausführlicher erläutert. Bitte beachten Sie auch die anderen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC, die alle unter http://www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus stellen alle zukunftsgerichteten Aussagen nur die Ansichten des Unternehmens zum heutigen Tag dar und sollten nicht als Ausdruck seiner Ansichten zu einem späteren Zeitpunkt betrachtet werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

