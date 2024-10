Der Silberpreis hat am Freitag nicht nur ein neues Jahreshoch markiert, sondern mit knapp 33 Dollar auch den höchsten Stand seit 2012 erreicht. Passend dazu gab es im Silber-Sektor auch eine Übernahme. Coeur Mining wird Silvercrest Metals akquirieren, was die Aktie letzterer um rund zehn Prozent anspringen ließ.Coeur wird rund 1,7 Milliarden US-Dollar für Silvercrest auf den Tisch legen - das Geld fließt in Form von Aktien. Konkret erhält man für eine Silvercrest-Aktie 1,6 Anteile an Coeur, was ...

