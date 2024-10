Berlin - Die SPD-Spitze will noch am Montag über eine Nachfolge des scheidenden SPD-Generalsekretärs Kevin Kühnert entscheiden.



Es werde für den Abend zu Gremiensitzungen eingeladen, sagte SPD-Chefin Saskia Esken am frühen Nachmittag in Berlin. Man habe bereits "Klarheit" geschaffen, "wie es weitergeht", sagte Esken. "Wir sind vorbereitet", so die SPD-Chefin.



Sie zollte Kevin Kühnert ebenso wie ihr Co-Chef Lars Klingbeil Respekt. "Es ist eine richtige Entscheidung, es geht jetzt um Kevin", sagte Klingbeil.



Der SPD-Generalsekretär hatte am Montag überraschend seinen kompletten Rückzug aus gesundheitlichen Gründen erklärt, er will auch nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Welche Krankheit Kühnert hat, ist offiziell nicht öffentlich bekannt. Er selbst machte dazu in seiner am Montag verbreiteten Erklärung keine Angaben.

