Lanxess AG - Bullische Indikatoren und ein Sprung über die Widerstandszone!

Die deutsche Lanxess AG hat vor längerer Zeit schon die 200-Tage-Linie überschritten. Seit zwei Wochen zeigen auch charttechnisch wichtige Wochen-Indikatoren nach oben. Hier könnte sich für Sie eine interessante Bonus-Chance ergeben.

Die Lanxess AG ist als Deutschlands größter börsennotierter Spezialchemiekonzern auf allen wichtigen Märkten der Welt präsent. Zum Kerngeschäft gehören Kunststoffe, Kautschuk, Spezialchemikalien und Zwischenprodukte. Wichtigster Abnehmer ist die Reifenbranche.

Die Aktiengesellschaft unterstützt ihre Kunden aber auch bei der Entwicklung und der Umsetzung von Systemlösungen. Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit in folgende vier Segmente: Advanced Intermediates, Specialty Additives, Consumer Protection und Engineering Materials. Lanxess ist in über 30 Ländern präsent und auch tätig.

Wie viele deutsche Unternehmen sieht sich auch die Lanxess AG mit hohen Energiepreisen und geopolitischen Spannungen konfrontiert. Trotz der schwierigen Lage hat die Geschäftsleitung Maßnahmen ergriffen, um eine langfristige Stabilität zu sichern: Fokuslegung auf Spezialchemikalien und die Integration der Geschäftseinheit "Hochleistungskunststoffe" mit Advanced International in einem Joint Venture. Diese Gemeinschaftsgesellschaft trägt den Namen "Envalior" und sorgte für eine Zahlung von rund 1,3 Milliarden Euro, die zur Schuldenreduzierung genutzt wurden.

Tatsächlich hat die Aktie eine Bodenbildung hinter sich, nachdem es ab dem ersten Quartal 2021 zu einem langfristigen Kursverlust von fast 60 Prozent kam, der im Oktober 2023 endete. In Abbildung 1 sehen Sie, dass die Aktie im weiteren Verlauf nach einem kräftigen Anstieg wieder abrutschte bis in die Nähe dieses Tiefpunktes, der bei knapp 20 Euro zu verorten ist. Seitdem geht es nach oben und die Aktie hat die charttechnisch wichtige Widerstandszone zwischen 26,92 und 27,92 Euro zurückerobert. Dieser Bereich ist laut charttechnischen Regeln zu einem neuen Unterstützungsbereich geworden. Solange die Aktie diese Zone nicht mehr unterschreitet, sind weitere Kursgewinne möglich, zumal auch die blau berechnete 200-Tage-Linie wieder einen steigenden Status innehat.

Abbildung 1 - Lanxess AG im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 04.10.2019 bis 04.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Alles in allem sieht die Charttechnik positiv aus. Eine Trendfortsetzung nach oben wird auch von den vier Indikatoren unterstützt, die Sie unterhalb des Kursverlaufs sehen. Diese sind unter Charttechnikern sehr beliebt. Jeder der vier Indikatoren steht zurzeit auf Kauf und verweist nach oben - angezeigt durch die vier grünen Pfeile.

Bei den oberen beiden Indikatoren handelt es sich zum einen um den Relative-Stärke-Index (RSI) nach Wilder und zum anderen um den Slow-Stochastic-Oszillator. Im unteren Bereich des Subcharts sehen Sie den MACD-Indikator berechnet, während der 20-Tage-Momentum-Indikator in der untersten Zeile angesiedelt ist.

Sämtliche dieser Indikatoren haben gemeinsam mit der unlängst gesehenen Aufwärtsbewegung in dieser Aktie ebenfalls nach oben gedreht und auf Kauf geschaltet. Der Ausbruch über die hellgrüne Unterstützungszone wurde in der letzten Woche mit einem Schlusskurs über diesem Bereich bestätigt. Damit könnte sich der Kauf eines Bonus-Cap-Zertifikats lohnen, solange die Aktie nicht wieder zurück unter 26 Euro abrutscht.

In der obigen Grafik sehen Sie ebenfalls zwei waagerechte Linien eingefügt: die rote Sicherheitsbarriere bei 25,00 Euro und das blaue Bonuslevel bei 45,00 Euro. Bleibt die deutsche Aktie während der Laufzeit des Bonus-Cap-Zertifikats konstant oberhalb der roten Sicherheitsbarriere, die sich knapp unter der 200-Tage-Linie befindet, und berührt diese Marke auch zu keinem Zeitpunkt bis zum letzten Bewertungstag am 19. Dezember 2025, gibt es genau 45,00 Euro. Dieser Betrag ist unabhängig davon, wo die Aktie zum Schluss steht, und wird am Abrechnungstag, dem 30. Dezember 2025, ausgezahlt.

Berührt die Aktie allerdings das 25,00-Euro-Level, verfällt der Bonus und Besitzer des Zertifikats erhalten zum Zahlungstermin die Aktie geliefert.

Das Zertifikat handelt momentan etwas unter 32 Euro und damit mit einem Aufgeld von knapp 10 Prozent. Der Abstand zur Barriere bei 25,00 Euro beträgt hingegen über 14 Prozent. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Aktie den Anstieg über die hellgrüne Zone verteidigt, mehr oder weniger weiter steigt oder auf ihrem aktuell hohen Niveau bleibt, könnte ein Bonus-Cap-Zertifikat die richtige Wahl für Sie sein. Mit einem Anstieg des Zertifikats in den nächsten 15 Monaten bis auf den maximalen Wert von 45 Euro bietet sich Ihnen damit schlussendlich bis zum Dezember 2025 eine Gewinnchance von über 40 Prozent!

Unabhängig davon, wo der Kauf des Zertifikats erfolgt, sollte die Position glattgestellt werden, wenn die Aktie wieder unter die hellgrüne Unterstützungszone abrutscht.

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Lanxess AG für einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Barriere Bonuslevel Laufzeit Lanxess AG HD8UKE 31,10 25,00 45,00 19.12.2025 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.10.2024; 10:35 Uhr Weitere Produkte auf die Lanxess AG finden Sie unter: www.onemarkets.de